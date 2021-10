Amsterdamprijs voor Aslan Muziekcentrum, Klassen en Cherella Gessel

Winnaars Amsterdamprijs voor de Kunst 2021. Beeld volgt

‘De Amsterdamprijs voor de Kunst plaatst een spotlight op al het bijzondere talent in de stad,” aldus Laurien Saraber, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, in haar openingswoord, maandagmiddag in een vol Internationaal Theater Amsterdam. “De organisaties en makers van dit jaar nemen ons mee in hun eigenzinnige visie op de wereld. Daarbij lijkt het niet in de eerste plaats om hen als individu te gaan – het is kunst met een doorkijkje. Een blik op een niet gehoorde groep, op de fragiliteit van het alledaagse of op een kritisch alternatief, dat buiten de mainstream valt. Werk dat roept: zie ons, hoor ons; luister, kijk.”

“Wat de genomineerden verbindt,” aldus juryvoorzitter Daria Bukvić (in 2016 zelf winnaar van de Amsterdamprijs in de categorie Stimuleringsprijs), “is hun volstrekt oorspronkelijke stem in het Amsterdamse culturele landschap en hun sterke binding met Amsterdam.” Bukvić zei dat het tot groot genoegen van de jury was om de kunst te vieren in een vol ITA, waarna ze de winnaars bekendmaakte.

Liefde voor Amsterdam

De Amsterdamprijs in de categorie Stimuleringsprijs ging naar ‘omnikunstenaar’ Cherella Gessel (29), volgens de jury het boegbeeld van een nieuwe generatie kunstenaars. ‘Van theater tot styling, van mode tot dans: ze draait nergens haar hand voor om. Grenzen tussen disciplines doen er in het werk van Cherella Gessel simpelweg niet meer toe. Of het nou in het clubcircuit is, op Instagram of in een intiem theater: op ­ieder podium beweegt ze met evenveel gemak en flair.’

De documentaire­serie Klassen van Sarah Sylbing en Ester Gould, over kansenongelijkheid in het onderwijs, werd tot Werk van het Jaar verkozen. “In Klassen laten de makers niet alleen hun liefde voor de personages zien, maar ook voor Amsterdam-Noord, het stadsdeel dat een ­spiegel is van de Nederlandse maatschappij. Hoewel Klassen het licht schijnt op wat er mis is in de samenleving, wakkert het de liefde voor Amsterdam juist aan,” aldus de jury.

In de categorie Bewezen kwaliteit – de belangrijkste Amsterdamprijs – bekroonde de jury Aslan Muziekcentrum, ‘een pionier in het toegankelijk maken van muziekonderwijs voor kinderen die normaal gesproken niet snel met kunst in aanraking komen’. ‘Zonder cultuureducatie geen kunst,’ aldus de jury over deze kleine organisatie, die in 2020 een kleine 14.000 leerlingen op 65 scholen bereikte en vele muziekdocenten opleidt. ‘De organisatie opereert onder de radar, maar met haar veelzijdige en fijnmazige programma is haar impact in ­Amsterdam enorm.’

Gebaar van de stad naar talent

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt jaarlijks toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die met hun werk een bijzondere bijdrage leveren aan de artistieke veelzijdigheid van de stad. De winnaars ontvangen ieder 35.000 euro en een keramische sculptuur van Tim Breukers.

De jury maakte een keuze aan de hand van een longlist, die tot stand kwam op basis van gemotiveerde voordrachten van honderden Amsterdammers. Daarop stonden naast de winnaars ook Zeinab El Bouni en Willem Smit (categorie Stimuleringsprijs), de Miracle Garden van ­Elspeth Diederix en het platform voor internetcultuur The Hmm (Werk van het Jaar). Zij ­ontvangen voor het eerst een geldbedrag van 3750 euro, zo maakte cultuurwethouder Touria Meliani bekend, ‘als gebaar van de stad naar het talent in de stad’.