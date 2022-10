Amsterdamprijs van 35.000 euro voor Rainbow Soulclub, Echobox Radio en Bodil Ouédraogo

Winnaars Amsterdamprijs 2022: Rainbow Soulclub, Bodil Quédraogo en Echobox Radio. Beeld Eva Plevier

“De winnaars verstaan de kunst om mensen samen te brengen. Dat doen ze door goudeerlijk te reflecteren op zichzelf en onze samenleving. Door aanstekelijke vrolijkheid met een scherp randje, door letterlijk ruimte te maken of door nieuwe betekenis te geven aan plekken in de stad,” aldus Laurien Saraber, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, in haar openingswoord maandagmiddag in een vol Internationaal Theater Amsterdam.

“Ze laten nieuwe manieren zien om kunst te delen met het publiek. Dat publiek is meer dan alleen toeschouwer. Het erváárt, doet mee en wordt onderdeel van het werk. Vrijblijvend kijken naar het werk van deze winnaars zit er niet in, de aantrekkingskracht is té sterk om te weerstaan!”

De jury, die vanaf deze editie onder leiding staat van componist, dirigent en dichter Micha Hamel, vond het eveneens opvallend dat zowel de winnaars als de overige genomineerden het directe gesprek met anderen opzoeken.

“Met hun publiek, met bewoners, met de stad of met collega’s, om samen te zoeken naar nieuwe verbindingen en vormen. Doordat makers zich zo sterk naar buiten richten, ontstaat een groeiend engagement. Er is een toenemend besef dat we het in deze wereld vol systeemcrises vooral van elkaar moeten hebben.”

De jury beoordeelde meer dan vijfhonderd voordrachten in vele categorieën, van beeldende kunst, dans en mode tot muziek, documentaire en performance. “Het was appels met peren vergelijken, maar laten we eerlijk zijn: wat is er interessant aan appels met appels vergelijken?” aldus Hamel voordat hij de winnaars bekendmaakte.

Hyperdemocratische aanpak

De Amsterdamprijs in de categorie Stimuleringsprijs ging naar Bodil Ouédraogo (27), ‘een unieke stem in de Nederlandse modewereld’.

“Ze is modeontwerper en beeldend kunstenaar ineen en opereert niet zozeer tussen de genres als wel daarbovenuit. Op ingenieuze wijze brengt ze typerende elementen uit verschillende culturen bij elkaar en smeedt die tot een nieuw geheel. Aspecten uit culturen die ogenschijnlijk mijlenver uit elkaar staan, blijken in het werk van Ouédraogo plots in elkaars verlengde te liggen.”

Het online radiostation Echobox, in de zomer van 2021, toen de nachtcultuur door de pandemie helemaal was stilgevallen, opgezet door Rachella Groen, Chalice Cox-Hynd, Mohamed Ghabri en Lorenzo Milelli, werd tot Werk van het Jaar verkozen.

De jury prees het radiostation om de diverse programmering, waar zowel amateurs als professionals een plek krijgen om te groeien: “De hyperdemocratische aanpak heeft geleid tot een eclectische en aansprekende mix van programma’s vol verrassende muziekstreams en podcasts van nieuwe makers. Echobox is lokaal geworteld, maar heeft een kosmopolitische uitstraling.”

Rainbow Soulclub

In de categorie Bewezen kwaliteit (de enige waarin niemand wordt genomineerd) bekroonde de jury – verrassend – Rainbow Soulclub, een initiatief van beeldend kunstenaars Saskia Janssen en George Korsmit om kunst te maken met cliënten van de Regenboog Groep, de stichting die dak- en thuislozen en harddruggebruikers opvangt.

De jury prijst met name de non-hiërarchische opzet van het collectief. “Gelijkwaardigheid, solidariteit en wederzijdse nieuwsgierigheid staan voor dit al zeventien jaar bestaande collectief voorop. De cliënten van de Regenboog Groep werken op gelijkwaardige voet met de professionele kunstenaars, waarbij zij dus ook vaak het initiatief naar zich toe trekken.”

Gebaar van de stad naar talent

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt jaarlijks toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die met hun werk een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in de hoofdstad. De winnaars ontvangen ieder 35.000 euro en een beeldje van Tim Breukers. De jury maakte zijn keuze aan de hand van een longlist, die tot stand kwam op basis van gemotiveerde voordrachten van honderden Amsterdammers.

Daarop stonden naast de winnaars ook Circusbende en het hiphopduo Ocho en Ibs (categorie Stimuleringsprijs), de installatie Black Water van RAAAF en de documentaire Jason van Maasja Ooms (Werk van het Jaar). Zij ontvangen een geldbedrag van 3750 euro, door cultuurwethouder Touria Meliani beschikbaar gesteld ‘als gebaar van de stad naar het talent in de stad’.

Meliani benadrukte tijdens de uitreiking dat de stad kunstenaars nodig heeft om crises te doorstaan en te verwerken, troost te bieden en na te denken over een toekomst die fundamenteel anders is dan we lange tijd voor ogen hadden. “En ja, de toekomst wordt anders, maar niemand weet nog hoe. De weg ernaartoe begint met verbeelding. Met jullie verbeelding.”