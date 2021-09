Amsterdammers mogen gratis het Rijks in op vertoon van fietssleutel

De poort onder het Rijksmuseum. Beeld Nosh Neneh

Met de actie nodigt het museum Amsterdammers uit om de herstelde Nachtwacht te bekijken, waar in het verleden vier repen van zijn afgesneden. De missende delen van Rembrandts beroemdste schilderij zijn onlangs gereconstrueerd met behulp van kunstmatige intelligentie tijdens ‘Operatie Nachtwacht’.

‘De Nachtwacht is van Amsterdam, dus ook een beetje van elke Amsterdammer. En voor wie hem nog nooit in het echt gezien heeft, is dit natuurlijk dé kans om de Nachtwacht te bekijken,’ schrijft het museum op de website. De actie is onderdeel van de Amsterdam Week van het Rijksmuseum en loopt van 6 tot en met 12 september.

Ook in het museum is een speciale tocht opgezet, die bezoekers langs belangrijke kunstwerken voert die een speciale relatie met de stad hebben. Op de route lopen bezoekers experts tegen het lijf die meer vertellen over de werken. Rijksdirecteur Taco Dibbits zal ook nu en dan aanwezig zijn, aldus het museum.

Belangstellenden moeten naast het laten zien van hun fietssleutel ook een gratis ticket reserveren op de website van het Rijksmuseum. Wie geen fiets heeft, mag overigens ook een huissleutel laten zien.