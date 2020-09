Amsterdammer Martine Letterie wint Thea Beckmanprijs

De boeken van de genomineerden voor de Thea Beckmanprijs op een rijtje. Vlnr: Niemand ziet het (Dolf Verroen), Schaduw van de leeuw (Linda Dielemans), Mathilde, ik kom je helpen (Inez van Loon), Verboden te vliegen (Martine Letterie), Alles komt goed, altijd (Kathleen Verreecken) Beeld Archeon

Letterie kreeg de prijs zaterdagochtend uitgereikt in geschiedenismuseum Archeon. In haar boek nemen de Duitsers alle duiven van het gezin van hoofdpersoon Fietje in, want duiven kunnen boodschappen overbrengen. Fietje moet een list bedenken om de geliefde vogels te redden. Het verhaal wordt deels verteld vanuit het perspectief van de duiven.

Zelf had Letterie de prijs niet verwacht: “Dit is al mijn zesde nominatie, dus ik kan inmiddels goed voor anderen klappen. Dat ik nu zelf win is heel erg leuk.” Letterie is een van de oprichters van de prijs, die bedacht is om meer aandacht aan het genre te geven. Dat betekent niet dat ze een vinger in de pap heeft bij de uitkomst: “Anders had ik al eerder gewonnen, haha.”

‘Een heel mooi boek’ noemt Monique Veldman het, directeur van Archeon en onderdeel van de jury. “Dat een klein meisje in het boek met haar duiven het verhaal beleeft, maakt het bijzonder. Dat sprak de kinderen ook heel erg aan en gaf uiteindelijk de doorslag.”

Onzin van oorlog

Letterie koos voor het perspectief van de duiven om de onzin van oorlog te laten zien. “En dat is ook wat de kinderen ervan meekregen. Die duiven vliegen over verschillende landen heen en denken: hé, waarom is daar een streep? Op die manier kun je het met jonge kinderen over zulke onderwerpen hebben.”

Dat duiven in de oorlog ook echt gebruikt werden om boodschappen over te brengen, en dus eigenlijk ook verhalen vertelden, geeft het boek ‘speciale diepgang’ volgens Veldman.

Criteria voor het winnen van de prijs waren onder meer literaire kwaliteit en ‘historische zeggingskracht’. Andere genomineerden waren Linda Dielemans (Schaduw van de leeuw), Inez van Loon (Mathilde, ik kom je halen), Kathleen Vereecken (Alles komt goed, altijd) en Dolf Verroen (Niemand ziet het).

Supergeheime vergadering

Dielemans won met Schaduw van de Leeuw de Jonge Beckmanprijs, waarvan de jury bestaat uit twintig kinderen die in een ‘supergeheime vergadering’ de winnaar hebben gekozen. Schaduw van de leeuw gaat over een meisje uit de prehistorie en is gebaseerd op grotschilderingen uit die tijd.

“Een heel ander boek, maar ook prachtig,” zegt Veldman. “Dat verhaal is echt een avontuur, waarin de kinderen van alles konden ontdekken. Daarom hebben ze dat boek gekozen.” Van de volwassen jury kreeg Dielemans een eervolle vermelding.

En: van de kinderjury kunnen de volwassenen blijkbaar een hoop leren. “Over Schaduw van de leeuw zeiden ze: het was niet te veel, maar precies genoeg bloed. Dus kinderen houden blijkbaar niet van té veel bloed.”