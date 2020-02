Amsterdam verwerft collectie van ‘Da Vinci van de Lage Landen’

Jan van der Heyden, dwarsdoorsnede brandend huis, getekende voorstudie voor een prent, ca. 1690. Beeld Stadsarchief

“Het belang van de collectie Jan van der Heyden, de ‘Da Vinci van de Lage Landen’, kan moeilijk overschat worden,” zegt Bert de Vries, directeur Stadsarchief Amsterdam. “Zijn uitvindingen vonden wereldwijd navolging en zijn kunst staat internationaal nog steeds volop in de belangstelling. Wij zijn enorm trots deze collectie nu te mogen beheren en presenteren.”

Van der Heyden zorgde er onder meer voor dat Amsterdam in de zeventiende eeuw 2556 straatlantaarns kreeg. Daardoor kwam de hoofdstad in die tijd bekend te staan als ‘de lichtstad van Europa’. Ook ontwikkelde hij een revolutionair nieuwe brandspuit en verbeterde hij de organisatie van de brandweer in de hoofdstad. Hierdoor waren branden sneller onder controle en kreeg het vuur geen kans zich verder te verspreiden. Het is dus volgens het Stadsarchief goed mogelijk dat we het behoud van grote delen van historisch Amsterdam aan hem te danken hebben.

Hij werkte verder als schilder en is bekend van zijn vele stadsgezichten. Hij toonde zich een slimme zakenman die zijn tekeningen en prenten inzette om zijn uitvindingen aan de man te brengen.