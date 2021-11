Amsterdam steunt cultuursector met nog eens ruim 12 miljoen euro

Wethouder Touria Meliani: 'Amsterdam kan niet zonder cultuur.' Beeld ANP

Het pakket regelt extra noodsteun voor kunst- en cultuurinstellingen en broedplaatsen, extra budgetten voor het weer opstarten en toekomstbestendig maken van de cultuursector en extra ondersteuning van projecten van zelfstandig werkende kunstenaars/makers en kleine initiatieven.

Het is zaak de sector juist nu te blijven ondersteunen, aldus cultuurwethouder Touria Meliani. “De situatie is nog steeds nijpend. Het aantal bezoekers blijft achter; het museumbezoek in Amsterdam is volgens de laatste cijfers ondanks de versoepelingen van september zelfs verder afgenomen. Het demissionaire kabinet heeft de steun aan de culturele sector veel te vroeg gestopt. Ik roep het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer dan ook op om de sector te blijven ondersteunen, want door de enorme verliezen kunnen we het als gemeente niet alleen.”

Publieksinkomsten

Amsterdam heeft al met meerdere steunpakketten instellingen en makers geld gegeven in aanvulling op de tegemoetkomingen van het rijk. Den Haag heeft echter op 1 oktober een eind gemaakt aan generieke steunmaatregelen voor bedrijven in de loonkosten en vaste lasten. Ook de specifieke steun voor de culturele sector is grotendeels ten einde gekomen. De inkomsten uit activiteiten en toegangskaartjes zijn echter nog niet op het oude peil, stelt de landelijke Taskforce culturele en creatieve sector. Zij voorziet een tekort van 1 miljard euro voor de tweede helft van dit jaar.

Net als het steunpakket van april 2021 is de nieuwe Amsterdamse regeling bedoeld voor gesubsidieerde én niet-gesubsidieerde instellingen. Het geld moet gedeeltelijk verliezen compenseren die culturele instellingen lijden als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Uitgangspunt daarbij is dat de extra financiële steun daar terechtkomt waar het het hardst nodig is. Ook broedplaatsen die in zwaar weer verkeren kunnen met het nieuwe pakket opnieuw noodsteun aanvragen.

Buurtgerichte initiatieven

Verder is er geld gereserveerd voor meer projectsubsidies en een hoger budget voor Cultuurleningen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dit geld moet naar onafhankelijk werkende makers en kleinere (buurtgerichte) initiatieven. Bovenop de 12 miljoen tot het eind van het jaar is alvast geld gereserveerd voor de eerste periode van 2022. Het totale bedrag voor het nu vastgestelde steunpakket voor 2021-2022 komt daarmee op 14 miljoen euro.

“Als culturele hoofdstad met de grootste culturele sector van het land wordt Amsterdam onevenredig hard geraakt,” aldus wethouder Meliani. “Amsterdam kan niet zonder cultuur, en daarom reserveren opnieuw een aanzienlijk bedrag om de culturele infrastructuur van Amsterdam in stand te houden.”