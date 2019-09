Amsterdam Museum doet term ‘Gouden Eeuw’ in de ban

Het Amsterdam Museum gebruikt de term Gouden Eeuw niet meer. Volgens het museum dekt deze de lading van de 17de eeuw niet.

Het is een stap in een proces om het Amsterdam Museum ‘meerstemmig en inclusief’ te maken, iets waar het al jaren mee bezig zegt te zijn. Het museum wil een plek zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen.

De ‘Gouden Eeuw’ is volgens het museum een term die in heel Nederland routinematig wordt gebruikt als aanduiding van het tijdvak van de 17de eeuw, waarin de Republiek een economische en militaire wereldmacht was. Het gebruik ervan zou ondermeer het tonen van meerdere perspectieven op de geschiedenis in de weg staan.

“In de westerse geschiedschrijving neemt de ‘Gouden Eeuw’ een belangrijke plek in die sterk gekoppeld is aan nationale trots,” zegt Tom van der Molen, conservator 17de eeuw bij het Amsterdam Museum. “Maar positieve associaties met de term zoals voorspoed, vrede, weelde en onschuld dekken de lading van de historische werkelijkheid in deze periode niet. De term negeert de vele negatieve kanten van de 17de eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.”

Hermitage

Het Amsterdam museum zal de komende tijd de term uit al haar uitingen verwijderen, op alle locaties waar het zijn collectie toont. Zo wordt ook de titel van de permanente tentoonstelling die het museum verzorgt in de Hermitage aangepast, van Hollanders in de Gouden Eeuw naar Groepsportretten van de 17de eeuw.

Op 29 september organiseert het Amsterdam Museum een symposium over welke verhalen ook over de 17de eeuw zouden moeten worden verteld, door wie en hoe dit op een zo inclusief mogelijke manier kan worden gedaan. Die dag opent ook de tentoonstelling Hollandse Meesters Her-Zien, over dertien Amsterdamse bewoners en bezoekers van kleur uit de 17de en 18de eeuw.

“Dit zijn belangrijke stappen in een lang proces, maar we zijn er nog niet,” zegt directeur Judikje Kiers. “Samen met mensen in de stad blijven we werken om onderbelichte verhalen en perspectieven van onze gedeelde geschiedenis aan het licht brengen.”