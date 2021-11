Amsterdam Light Festival past openingstijden aan

Beeld Janus van den Eijnden

De aanpassing geldt voorlopig tot 19 december, meldt de organisatie in een persbericht. De nieuwe openingstijden zijn van 07.00 tot 09.00 uur in de ochtend en van 15.00 tot 17.00 uur in de middag. De route kan lopend of varend afgelegd worden.

Frédérique ter Brugge, directeur van het festival, betreurt het wijzigen van de openingstijden, maar zegt niet anders te kunnen. “Er is een algehele oproep om thuis te blijven na 17.00 uur en dan een festival organiseren met de oproep om na die tijd buiten rond te lopen, druist daar tegenin,” zegt ze. “We hebben alleen wel het donker nodig om het licht te zien, vandaar de ochtendvaart en een ronde als we de dag afsluiten. Het is voor iedereen een vervelende situatie, maar we hopen zo toch iets van verlichting aan te bieden. En na 18 december hopen we dat er weer wat meer ruimte is.”

Vijf lichtinstallaties zullen wel aan blijven staan in de avonduren, omdat ze in het water liggen. Het risico dat er anders ongelukken gebeuren, is te groot.

Het Amsterdam Light Festival is een groot lichtkunstfestival met inmiddels de tiende editie. Het festival vindt plaats van 2 december tot en met 23 januari en het thema is Celebrate Light. ‘Publieksfavorieten en de meest bijzondere, inspirerende en populaire werken van de afgelopen negen edities keren terug in de stad,’ aldus de organisatie.