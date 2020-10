Amsterdam krijgt een museum voor elektronische muziek

Het nieuwe museum biedt onder andere een interactieve tour door de evolutie van de housemuziek. Beeld Lin Woldendorp

Our House, zoals het project heet, moet volgens de initiatiefnemers een zintuigenprikkelende hightech ervaring worden die een ode brengt aan de nationale en internationale dancecultuur.

Bezoekers kunnen onder andere een interactieve tour verwachten door de evolutie van de housemuziek; van Detroit tot Amsterdam, van Londen tot Berlijn en van Las Vegas tot Ibiza; van begin jaren tachtig tot nu.

Jeroen Jansen, een van de initiatiefnemers van het museum, liep al een tijdje met het idee rond toen hij twee jaar geleden hoorde dat in 2023 het eerste hiphopmuseum wordt geopend in New York. “Kijk, rock en pop bestaan al zo lang en zijn echt geïnstitutionaliseerd. Rock bestaat al zeker zeventig jaar, maar hiphop en dance zijn nog relatief jong – respectievelijk zo’n veertig en dertig jaar. Toch zijn het de dominante culturen in de muziek geworden.”

Waar het museum in Amsterdam komt te staan, kan Jansen – voormalig creatief directeur van ID&T – nog niet zeggen. De plannen zijn ook nog volop in ontwikkeling. “Sommige ideeën zijn misschien te groot voor de locatie,” verontschuldigt Jansen zich. “Maar het wordt een futuristisch museum met veel technologie. Het wordt een tijdreis, maar we willen ook laten zien waar het naartoe gaat in de dance. Er zijn zoveel verhalen te vertellen en zoveel subculturen,” aldus Jansen.

Techonologie

Het wordt in elk geval een interactieve ervaring met veel virtuele technologie. “Bezoekers kunnen leren spelen op de elektronische instrumenten waarmee de muziek gemaakt wordt, zoals samplers, sequencers en drumcomputers. Ook zal de geschiedenis van de housemuziek verteld worden door bekende dj’s uit de desbetreffende periodes. Daarnaast zal de bezoeker kunnen ervaren hoe het is om bij een van die spectaculaire shows of festivals te zijn.”

Jansen en zijn entertainmentbedrijf Fourmation werken voor Our House nauw samen met de Dutch Experience Group, architecten van onder meer de Heineken Experience in Amsterdam en FloriWorld in Aalsmeer. Ook Arne van Terphoven, oprichter van Mary Go Wild en Jan Maarten Hartong, oprichter van The School Of House zijn nauw betrokken. Hartong zal masterclasses en workshops gaan opzetten voor bijvoorbeeld mbo-studenten die in de sector willen gaan werken.