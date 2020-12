Amsterdam komt met ‘breed herstelplan’ voor de cultuursector

Wethouder Touria Meliani. Beeld Gemeente Amsterdam

“De tweede lockdown heeft veel instellingen en makers nog kwetsbaarder gemaakt,” stelt cultuurwethouder Touria Meliani. “Het gebrek aan perspectief is zeer zorgelijk. Het college vindt dit verontrustend gezien de grote economische en maatschappelijke waarde van kunst en cultuur voor de stad. Het herstelplan 2021 moet meehelpen aan het behoud van banen in de cultuursector, het aanmoedigen van cultuurbezoek en het geven van ruimte aan de sector om zich aan te passen aan de beperkende omstandigheden die naar verwachting in 2021 ook nog zullen gelden. Ook moet gedacht moet worden aan het stimuleren van hybride en digitale manieren van programmeren en het verkennen van nieuwe verdienmodellen.”

In 2020 heeft Amsterdam uit de gemeentelijke noodkas van 50 miljoen euro 17 miljoen euro vrijgemaakt om een deel van de verliezen te compenseren van de culturele instellingen die een subsidierelatie hebben met de gemeente. 62 instellingen in het Kunstenplan hebben zo een extra bijdrage kunnen krijgen van in totaal 11,3 miljoen euro. Het resterende bedrag van 5,7 miljoen euro wordt onderdeel van het brede herstelplan in 2021. Dit is een aanvulling op het budget dat vanuit het Rijk vrijkomt met het tweede nationale steunpakket voor de culturele sector van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 15,7 miljoen euro.

De Kunstraad becijferde onlangs dat de Amsterdamse culturele sector in 2020 en 2021 2,5 miljard misloopt; dan is 21,4 miljoen euro een druppel op een gloeiende plaat.

“Het herstelplan is omvangrijker. Deze crisis vereist een langetermijnplan waarmee we naar de culturele sector kijken in relatie tot tal van andere sectoren – want alleen redden we het niet. Op gebied van werkgelegenheid, bijvoorbeeld, weten we dat de mensen die de meeste Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, red.) hebben aangevraagd, werkzaam zijn in de cultuursector. Daar moeten we naar kijken, want we willen het culturele kapitaal overeind houden. Met Economische Zaken en het Innovatieteam moeten we kijken hoe we de economie weer kunnen opbouwen, en op welke manier we de culturele bezoeker weer kunnen aantrekken. Het herstelplan gaat over veel meer dan alleen over geld; het gaat om de heropbouw van de stad, waarbij de culturele sector een belangrijke rol kan spelen en samenwerking met andere sectoren essentieel is.”

“Ik ben blij en trots dat we dit bedrag reserveren voor de culturele sector, maar we hebben veel meer nodig dan 21,4 miljoen. Mijn brief is ook bedoeld als oproep naar zowel de Provincie als naar het Rijk dat wij als stad doen wat we kunnen, maar dat we de komende jaren echt heel nauw moeten gaan samenwerken om zoveel mogelijk instellingen overeind te houden. Zodat als de maatregelen worden verlicht we kunnen gaan werken aan herstel. Voor werkgelegenheid, voor onze economie en voor de aantrekkelijkheid en bezieling van Amsterdam.”

U stelt opnieuw dat het geld bedoeld is om de ergste nood van de culturele sector te verlichten, maar dat dit helaas niet genoeg zal zijn om iedereen te helpen.

“Dat klopt. Maar er is wel een wezenlijk verschil met het eerste reddingsplan. Toen ging het geld alleen naar Kunstenplaninstellingen, zoals ITA en Paradiso. De regeling die we nu gaan maken is ook bedoeld voor grote en kleine instellingen die geen subsidie ontvangen van de gemeente, festivals, evenementen en de nachtcultuur.”

Is die 21,4 miljoen ook een reddingsboei voor instellingen zoals Museum Het Schip, het Bostheater, het Leerorkest en het Pleintheater, die ondanks een positief advies geen subsidie kregen of minder dan het gevraagde bedrag?

“Die zouden hier mogelijkerwijs gebruik van kunnen maken, maar dat kan ik zeker niet toezeggen omdat de regeling nog gemaakt moet worden en er zijn nog veel meer culturele instellingen die buiten de boot zijn gevallen.”

Wanneer treedt de steunmaatregel in werking?

“We zijn nu bezig met een inventarisatie om de concrete verliezen in kaart te brengen van de gehele cultuursector, zodat we op basis van cijfers in januari met een voorstel kunnen komen.”