Amsterdam Fashion Week-directeur Danie Bles: ‘Ik wil dat alle talenten gezien worden’

Danie Bles, eigenaar en directeur Amsterdam Fashion Week: ‘Dat Elza Wandler meedoet vind ik echt te gek, maar ik ben uiteraard trots op iedereen.’ Beeld Nosh Neneh

Veertien afspraken en zo’n tien zoomcalls had Danie Bles (43) woensdag vóór de openingsavond van Amsterdam ­Fashion Week (AFW). Tussendoor reorganiseerde ze nog de kast van een privéklant, maar ze nam steeds stipt op tijd de telefoon op. Afspraak is afspraak. Strakke planning, ze heeft er haar business op gebouwd.

Een jaar werkte ze met haar team aan de ­programmering, maar er moeten altijd nog lastminute oplossingen gevonden worden. “Ik krijg nu vooral de stageklusjes – cola, spa en sultana’s halen voor de crew bijvoorbeeld. Gá ik weer in mijn Birò. Prima, ik vind het heerlijk om onderdeel te zijn van het team en er niet als een bobo rond te hangen.”

Wat is uw voornaamste taak deze week als directeur van AFW?

“Ik hou met name de socials in de gaten om te controleren of alle partners er wel in getagd worden. Belangrijk, want we worden niet gesubsidieerd en hebben ook geen hoofdsponsor meer zoals vroeger. We werken met een ­aantal natuurlijke partners, MAC Cosmetics en Wella bijvoorbeeld. Voor mijn tijd was Gillette een grote sponsor, maar scheermesjes en mode is toch moeilijk. Ik wil de relevantie bewaken.”

Wie selecteert de deelnemende ontwerpers?

“Dat doen we elke editie opnieuw met het team; onbekendere ontwerpers houden een presentatie. Zo werd het Armeense talent Wannes Akop aan me voorgesteld door Ninamounah Langestraat. Ik was blown away. Hij geeft zaterdag om zes uur oldskool een show in Hotel de L’Europe. Daarna is het de beurt aan Bodil Ouédraogo X Patta, een hele fijne combi. In wie geloven we, wie kunnen we supporten, is er genoeg afwis­seling? Zo proberen we met het team telkens weer die puzzel te leggen. Het is belangrijk dat je de designers ook iets teruggeeft en niet alleen iets komt halen. Dat je in het belang van de designer handelt en hem of haar zijn eigen ding laat doen.”

De puzzel gaat dit jaar wederom dwars door Amsterdam.

“Van het torenkamertje van de Bijenkorf (Ninamounah), het leegstaande Kroonenbergpand op de Nieuwezijds Voorburgwal (RVDK, met live performances), tot Noord, waar Wandler De Gele Pomp verbouwde. Duran Lantink X ras-Amsterdammer Bea Otte is te zien in Mu­seum van de Geest (Hermitage), en er is een overzicht van veertig jaar Huma­noid in het plantsoen van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Bij multibrandstore Four in de Van Baerlestraat zijn de hele dag activiteiten, en in onze Hub-conceptstore op de Stadhouderskade kunnen consumenten kennis­maken met 32 kleine merken en genieten van een mode-expo ter gelegenheid van twintig jaar Batavia Stad Fashion Outlet, waaraan eenzelfde aantal designers mee­werkte.”

Veel last van covidrestricties?

“Bezoekers in twee shifts in plaats van één, en de afterparty bij Four gaat helaas niet door, want een zittend feest vind ik niks. Desalniettemin gaan er deze week zo’n 350 flessen Moët en 2000 bitterballen doorheen, en lijkt mijn kantoor op de morning after de afterparty. Erger dan twee jaar geleden, toen de backstagecrew van Ronald van der Kemp er bezit van had genomen, kan de chaos echter niet worden. Holy fuck, nog wekenlang plezier gehad van plukken haar. Maar ik hou van georganiseerde chaos. Het is iedere keer weer een kluif, maar ik ontmoet zo veel toffe mensen.”

Waar bent u deze editie het meest trots op?

“Dat het wéér is gelukt. Dat Lisanne van Egmond, mede-eigenaar en verantwoordelijk voor de financiën, altijd weer keurig de begroting rond krijgt. We verdienen er nog niet op, maar hebben AFW wel gezond gemaakt. Dat Elza Wandler meedoet vind ik echt te gek, en Wannes, én Duran met zijn geniale, creatieve brein, maar ik ben uiteraard trots op iedereen.”

De Amsterdam Fashion Week kwam vier jaar geleden op uw pad en u dacht: dat wil ik. Ging dat zo spontaan?

“Een beetje wel. In april 2017 werd het balletje opgegooid, in november zette ik mijn handtekening, nadat ik me door stapels papieren heen had geworsteld. Ik had het faillissement van ByDanie achter de rug, was veertig geworden en dacht: I’m ready to take the shit. Nadat het persbericht eruit ging dat ik de nieuwe eigenaar was, barstte de kritiek los – voetbalstylist, te commercieel. Carlo Wijnands, voormalig programmadirecteur van AFW, twitterde: ‘Ik weet niet wat ik erger vind, mijn hernia of dat Danie Bles de fashionweek heeft overgenomen’.”

“Haha, ach, ik kon het wel hebben. Hij is later naar me toegekomen om me te complimenteren. Ik heb geknokt, ben blíjven praten, Ronald van der Kemp heb ik gestalkt. Uiteindelijk heb ik zelfs in de strijd gegooid dat ik een feest had en langs wilde komen om een jurk bij hem te bestellen. Ik dacht: dit gáát gewoon lukken. Inmiddels zijn we echte vriendjes.”

U zei er een evenement van te willen maken voor de stad, net als ADE en Museumnacht. En dat uw team, alle merken en de gemeente elkaar zouden embracen. Is dat gelukt?

“Bijna. We krijgen fantastische support van bedrijven, via CS Digital Media en blowUp media te gekke digitale abri’s. I amsterdam heeft ons goed geholpen, alle locaties zijn enthousiast. Het ontbrekende puzzelstukje is dat de gemeente ons niet ziet als culturele instelling. Dat beetje extra steun zouden we goed kunnen gebruiken.”

U heeft eens gezegd: ‘Ik wist dat ik geen Einstein was, maar wel dat ik hard kon werken. Als ik morgen in een bar ga werken, tap ik je beste biertje en ben ik volgende week de bedrijfsleider.’ Waar komt die drive om de beste te zijn vandaan, is dat onzekerheid?

“Deels wel, na twintig jaar tv-styling nam ik nog steeds vijftien sets mee om één persoon aan te kleden. Ik wil altijd dat iets beter wordt dan de vorige keer. Ik heb best bewijsdrang, maar die drive is ook gewoon mijn motor. Mijn mazzel is dat ik precies kan doen wat ik leuk vind. Zo ben ik tijdens de lockdown stories gaan filmen voor mijn vintagewinkel. Er zijn vast mensen die dachten: daar héb je dat mens weer in telkens een nieuwe look, maar ik moest wel. De winkel was dicht, dus het was the only way.”

U runt ook nog een aantal bedrijven, waaronder 8 The Agency.

“Daarmee bedenken we marketingstrategieën en organiseren we digitale events voor merken, van Toral Shoes tot Ti Sento Milano en Dior. Ook ben ik mede-eigenaar van Maison 365, een online­kledingservice, en op mijn stylingschool geef ik masterclasses. Dat lijkt allemaal veel, maar de winkel doe ik op weg van kantoor naar huis. In het weekeinde staat mijn moeder er, dan ga ik gezellig langs en doe ik meteen de ­etalage.”

Uw man wordt niet horendol van u?

“O nee, Joris (Ebus, red.) is een hele lieve, begripvolle man. Met zijn bedrijf JFPE begeleidt hij onroerendgoedprojecten van particulieren en beleggers, zijn kantoor zit pal naast dat van mij, dus we zien elkaar veel. Jor is een relaxte, rustige man, die in de regel niet begrijpt waar ik me allemaal druk om maak.”

En de kinderen zijn ook blij?

“Ja. Alle schoolvakanties zijn we met het gezin weg. Als iedereen nog slaapt, ben ik al heerlijk met een kop koffie e-mails aan het beantwoorden. Een maand lang niks doen lukt me niet. Al is mijn agenda voor september wel iets te veel ontploft. Maandag ga ik naar Parijs, dinsdag kom ik terug, woensdag zit ik vol op een grote productie, en donderdag vlieg ik wéér. Tja, dan moet er wat gecanceld worden. Florian (12) is net gestart op de middelbare school, daar wil je als moeder bij betrokken zijn. Marley (8) is de entertainer van het gezin. Vorige week hadden we een shoot voor Linda.loves in ons buitenhuisje. De oudste vond het vreselijk, de jongste had iets van: bring it on.”

Hoe bent u dit rampjaar doorgekomen?

“Het was spannend, maar we hebben meteen alle fysieke events omgegooid naar digitale. Gelukkig waren we al een tijdje met digitaal bezig, dus voelde het niet alsof ik ineens in ­korte tijd Chinees moest leren.”

Bestaat er zoiets als een typische Daniestijl?

“Dat mixen & matchen van dure merken met vintage kleeft wel aan mijn kont, maar voor het etiket bohemien, dat ik vaak opgeplakt krijg, ben ik een beetje allergisch. In mijn nakie ben ik óók bohemien, dat hippieachtige zit gewoon in me, maar het is niet zo dat ik elke dag met een cowboyhoed en rieten mand rondloop.”

Gesprekken voor de volgende editie van AFW zijn al gaande, wat gaat er veranderen?

“Ik zal mijn oor te luisteren leggen bij communities die er nog niet bij betrokken zijn. Waar heeft generatie Z behoefte aan? En ik wil samenwerken met jonge talenten, ook die niet van AMFI of ArtEZ komen. Ik wil dat AFW groeit. Deze editie hebben we dertig man buitenlandse pers over de vloer. Ik wíl ook dat alle talenten gezien worden. Het ‘five to twelve’-project vorig jaar met Ronald van der Kemp, de veiling van zijn cou­turemaskers bij Christie’s, dat de halve wereld erover heeft geschreven – dat is waarom ik dit doe.”

Acteur Billy Porter op de première van Cinderella in LA in een outfit van Mohamed Benchellal. Beeld WireImage

Benchellal ontwerpt première-outfit Billy Porter De Marokkaanse Amsterdammer Mohamed ­Benchellal kleedde deze week acteur Billy Porter voor de première van Cinderella (Assepoester) in Los Angeles. Porter, die daarin Fab G speelt, de geslachtsloze peettante fee, verscheen in een witte highwaisted lange rok met zwarte top met een strik op de rug en gigantische sleep.