Amsterdam Art Week wil laten zien hoe de kunstscene verandert

Tolerance test, werk van Charlotte Schleiffert, in Nieuw Dakota in Amsterdam-Noord. Beeld MATTHIJS IMMINK

Tien jaar geleden, toen het eerste Amsterdam Art Weekend werd georganiseerd, werd het Stedelijk verbouwd, was het Rijksmuseum gesloten, had De Appel geen huis en kampten de Amsterdamse galeries met teruglopende belangstelling.

Een groep galeriehouders, kunstpodia en verzamelaars wilde het tij keren. Het werd een succes en het weekend werd later een week. Dit jaar nemen 65 commerciële en non-profitinstellingen deel, variërend van galeries en experimentele tentoonstellingsruimten tot residencies en musea. Het thema dit jaar: Celebrate change.

Een van de grootste veranderingen in de afgelopen tien jaar: de interessante plekken voor kunst in Amsterdam bevinden zich niet meer alleen in het centrum van de stad. Er is veel meer te beleven in de wijken daaromheen. Het is ook zorgelijk, omdat de binnenstad onbetaalbaar is geworden voor kunstenaars en creatieve initiatieven.

Over het hoofd gezien

“Je kunt het zien als een slechte ontwikkeling, omdat kunstenaars naar buiten worden geduwd,” zegt Nina Folkersma, directeur van de Amsterdam Art Week. “Maar je kunt het ook op een positieve manier bekijken. In de andere wijken wonen ook Amsterdammers die misschien lang over het hoofd zijn gezien. Daar is ook veel interessants te vinden.”

“De kunstwereld in Amsterdam was toch eigenlijk een beetje een witte wereld. We zien dat dat aan het veranderen is door allerlei instellingen en musea, door de project spaces en nieuwe galeries. In Zuidoost heb je nu bijvoorbeeld Oscam, dat wordt echt doorontwikkeld tot een serieuze museale ruimte. Framer Framed zit in Oost, De Appel in Nieuw-West. In Noord is van alles aan het ontstaan. Dus we willen die nieuwe dynamiek in die wijken ook vieren.”

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan is een tentoonstelling gemaakt in Capital C, het gebouw op het Weesperplein waar de organisatie van Amsterdam Art is gevestigd. Een tentoonstelling als een verjaardag. “Een feestje kent vier fasen: de voorbereidingen, het feest zelf, de afterparty en de hangover. We hebben een oproep gedaan aan alle deelnemende galeries om werk in te sturen dat past bij een van de vier fasen van het feest.”

Rijksakademie

Belangrijkste doel van Amsterdam Art Week is zoveel mogelijk bezoekers laten kennismaken met de kunstinstellingen in de stad. Dat ze galeries, projectruimtes en musea bezoeken en kennismaken met de Rijksakademie en De Ateliers. “Maar ook dat ze de gehele stad ontdekken. De gids die we elk jaar maken is dit jaar per wijk ingedeeld.”

Tijdens de Amsterdam Art Week komen galeriehouders, museumdirecteuren en tentoonstellingsmakers uit België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Finland. “Elke groep heeft zijn eigen wensen. De Franse galeriehouders willen kunstenaars ontmoeten. De Finnen wilden graag naar Framer Framed.”

Technofan

Op vrijdag organiseert onder andere Het Hem een groot feest in Eye met performances, cocktails en videokunst uit de collectie van Julia Stoschek. “Zij heeft een enorme collectie, met eigen musea in Düsseldorf en in Berlijn. Ik wilde die graag in Nederland laten zien. Stoschek blijkt een enorme technofan te zijn en bezoekt Amsterdam ook regelmatig voor feesten. In Eye presenteert ze een avondvullend programma met video’s die gebaseerd zijn op dans en extase.”

Holy Guacamole (2019) van Carmen Schabracq is te zien in CBK Zuidoost.

Een nieuw onderdeel van Amsterdam Art Week is een symposium in Pakhuis de Zwijger, in samenwerking met het Amsterdam Museum. Op 10 mei zal een gezelschap sprekers ingaan op de veranderingen in de kunst in Amsterdam.

“De stad verandert voortdurend, en dat is goed. Een bloeiend kunstklimaat wordt gestimuleerd door nieuwe initiatieven en nieuwe generaties kunstliefhebbers en kopers. Daarom starten we dit jaar met een Young Section voor jonge, opkomende galeries, zoals Hama Gallery en Galerie Madé van Krimpen.”

“Je ziet dat zij het net iets anders aanpakken. Ze proberen de drempel te verlagen en bezoekers op een andere manier welkom te heten. Amsterdam heeft echt geluk dat het zo’n diverse en levendige galeriescene heeft.”

Amsterdam Art Week, 11-15 mei. Zie voor meer informatie amsterdamart.com