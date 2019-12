AMFI-studente over werk Maurizio Cattelan: ‘Ik plakte in 2013 al een banaan’

De opgeplakte banaan in het boek van Merel Engelman. Beeld Merel Engelman

Voor de mbo-opleiding styling die ze in 2013 deed, maakte Engelman een trendboek met daarin tussen interviews en inspiratiebeelden: een foto van een banaan, met tape aan een stuk marmer geplakt. “Vrienden aan wie ik het boek liet zien, vonden die banaan allemaal het tofste beeld,” vertelt ze. “Het riep direct veel reactie en vragen op.”

Van meerdere kanten werd Engelman, die inmiddels studeert voor mode-ontwerper aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), dan ook gewezen op een filmpje dat afgelopen weekend het internet over ging. In het filmpje trekt de Amerikaanse kunstenaar David Datuna de banaan van Cattelan op een kunstbeurs in Miami van de muur eet hem op. “‘Dat lijkt wel erg op jouw banaan’, zeiden mensen. Het zette me aan het denken.”

Aan de haal

Jonge ontwerpers worden moeiteloos gekopieerd door bekendere kunstenaars, meent Engelman. “Ik zie het vaak om me heen,” legt ze uit. “Jonge makers die een goed idee hebben, waar een grote naam of bedrijf mee aan de haal gaat. Je hebt dan geen poot om op te staan als onbekende kunstenaar.”

Ook hekelt ze de hoge prijzen waar kunst voor over de toonbank gaat – kopieën van Comedian zijn afgelopen week al meerdere malen verkocht voor meer dan 120.000 euro. “En dat terwijl zoiets dus ook in een maf mbo-boekje kan staan,” zegt ze lachend. “Ik vraag me af: zijn het wel reële bedragen die er voor zo’n werk gevraagd worden?”

Engelman wil dan ook vooral een discussie aanzwengelen - ze hoeft niet zozeer geld te verdienen aan ‘haar banaan’ – al gaat ze wel kijken hoever ze komt met juridische stappen tegen Cattelan. “Ik wil weleens zien wat er gebeurt als je dit serieus aanvecht.”

Ze heeft Cattelan haar Instagram-post doorgestuurd, tot nu toe zonder reactie. “Ik hoop dat hij begrijpt wat ik wil aankaarten: dat er wat meer bewustzijn ontstaat voor de positie van jonge makers.”