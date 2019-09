Amerikaanse slavendocumentaire deels in Amsterdam gefilmd

Regisseur Stanley Nelson bij de première van The Birth of the Cool in New Jersey. Beeld Getty Images

Dat heeft de drievoudig Emmy-winnaar woensdag gemeld, voorafgaand aan de Nederlandse première van zijn nieuwe film over Miles Davis, The Birth of the Cool. Die draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.

De vierdelige serie over slavenhandel, die in 2021 wordt uitgezonden, verkent de gevolgen van de migratie van meer dan twaalf miljoen Afrikanen die naar Amerika werden meegenomen. De documentairereeks Creating The New World laat zien hoe Europa en de VS rijk werden door de slavenhandel en wat de consequenties waren voor de ontvoerde Afrikanen.

“De essentiële rol die Nederland heeft gespeeld in de slavenhandel en het profijt dat Nederland heeft gehad van de slavenhandel moet niet worden onderschat,” licht Nelson zijn besluit toe om opnames in Amsterdam te maken. Nederland was een van de vier landen die in de loop van de eeuwen de meeste slaven vervoerden. De bekroonde filmmaker kan nog niet zeggen wie hij gaat spreken of op welke plekken in Amsterdam hij wil gaan draaien.