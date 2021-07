Amerikaanse Jane’a Johnson nieuwe artistiek directeur fotografiemuseum Foam

Jane’a Johnson. Beeld Foam

Johson is verheugd met haar aanstelling en laat weten zich te richten op het ‘uitbouwen van Foams positie als leider, arbiter en versterker van die gesprekken en van Foam als platform voor fotografie.’ “Voor mij biedt fotografie een belangrijk aanknopingspunt voor het aangaan van dialoog, zowel lokaal als wereldwijd. Werken bij Foam is een prachtige kans om de volgende stap in mijn carrière te zetten, door mijn talenten te gebruiken om het doel van het museum te ondersteunen: ‘ Foam is van iedereen en voor iedereen’ .”

Johnson werd geboren in Sacramento, Californië en studeerde Filosofie en Cinema and Media. Ze promoveerde aan de universiteit van Brown in Modern Culture and Media. Daar richtte ze haar werk op fotografen en onderwerpen uit de Afrikaanse diaspora; de verspreiding van Afrikanen over de wereld.

Helemaal nieuw is Amsterdam niet voor de Amerikaanse: Johnson leerde de stad kennen als uitwisselingsstudent aan de Universiteit van Amsterdam.

Voorzitter Ingo Uytdehaage van het bestuur van Foam is blij met de nieuwe artistiek directeur. “Ze maakte indruk op ons door haar frisse visie en aanpak op het gebied van talent, leiderschap en de rol van fotografie in de samenleving als geheel. In Jane’a hebben we een artistiek directeur gevonden die de banden met de brede partnergroep van Foam verder gaat opbouwen en versterken.”

Johnson vergezelt per 1 oktober 2021 zakelijk directeur Nynke de Haan van het museum aan de Keizersgracht.