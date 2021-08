Ambitieus project Forever Young wil toekomst theater veranderen

Denzel Chain en Sherefa Yorks zijn de hoofdrolspelers in Forever Young. Beiden zijn geen acteur, maar zullen het verhaal vooral dansend en zingend vertellen. Beeld Ruud Baan

Een loods op een industrieterrein in Amsterdam-West op een regenachtige dinsdagmiddag. Het lijkt niet meest voor de hand liggende locatie voor een revolutie in de theater­wereld, maar het is precies waaraan achter de stalen roldeuren wordt gewerkt. Forever Young heet de voorstelling die de ­bedenkers afficheren als ‘the future of theatre’.

Binnen in de loods komt de verlichting van de betonnen pijlers. Behangen met ledlampen kleuren ze de hal met een mysterieus rood en blauw schijnsel. Tussen de pilaren dirigeert ­creatief producent Sjoerd van Schooten zijn ­collega’s naar de juiste plekken.

In november zal het stuk uit zijn koker er gaan spelen, vandaag stelt hij er de twee hoofdrol­spelers voor. Samen met de drijvende creatieve krachten achter de voorstelling: choreograaf en danser Timor Steffens (33) en dj en producer Don Diablo (Don Pepijn Schipper, 41).

Wie hun recente werk kent, zal niet geheel verrast zijn door de twee artiesten die het hart van de voorstelling Forever Young gaan vormen. Het gaat om Sherefa Yorks (25), in 2019 winnares van het SBS-programma DanceSing waar Steffens jurylid was, en om Denzel Chain (21) met wie Don Diablo sinds drie jaar de muzikale duo-act Camp Kubrick vormt. Steffens: “Als je een vernieuwend project begint, is het logisch om een nieuwe generatie talent de kans te geven.”

Publiek blijft staan

De twee exponenten van die lichting nestelen zich deze middag gemoedelijk naast elkaar op een zitzak. Dankbaar zijn ze voor de kans, stellen ze beiden. “Dit is meteen zo’n hoog level van werken, daar wilde ik absoluut deel van uitmaken,” zegt Chain. Yorks: “Dit ­project is nieuw voor iedereen. Dat maakt het zo spannend.”

Dat beiden geen acteur zijn, past volgens de makers precies bij het concept van Forever Young, dat allerminst theater in de traditionele zin van het woord moet worden. Steffens: “Het is al heel veel jaar hetzelfde: er is een zaal, de mensen gaan zitten, ze moeten hun telefoon uitzetten en hun mond houden. Halverwege krijg je een kopje koffie en na afloop gaat het licht aan en moet iedereen weer naar buiten.”

Dat kan anders, dacht het team van producent Van Schooten. Bij Forever Young moeten de ­bezoekers met hulp van zogeheten ‘immersive storytelling’ zelf ook een, bescheiden, onderdeel van het verhaal worden. Een traditionele scheiding tussen artiesten en publiek door middel van een podium ontbreekt, de voorstelling vindt op de vloer plaats, tussen de bezoekers.

De bezoekers zitten niet, maar staan. Er zullen interactieve elementen zijn, maar hoe die ­precies werken, blijft nog geheim.

De muzikale verschillen met de gekende musical zijn ook levensgroot, belooft Don Diablo. Geen zoete ballades, maar de elektronische beats. “En als de voorstelling voorbij is hoef je niet meteen naar huis, maar is er nog een after party. Zo heb je een mooi verteld verhaal en een avond stappen ineen.”

Schone schijn

Chain en Yorks spelen twee artiesten die ieder op hun eigen manier worstelen met het fenomeen roem. De een heeft succes en is een superster, maar zucht onder kritische reacties, de druk te moeten presteren en de schone schijn van sociale media. De ander bulkt juist van het talent, maar is gefrustreerd omdat het succes uitblijft. De vraag die het publiek zelf mag ­beantwoorden: wie is er eigenlijk beter af?

Don Diablo: “Toen ik de basis van het verhaal hoorde dacht ik meteen: dit raakt ontzettend aan mijn eigen leven. Ook ik worstel mentaal soms met de schaduwkanten van bekendheid en succes, die een sociaal leven opbouwen erg in de weg kunnen zitten.” Steffens: “Jongeren krijgen op sociale media een beeld van constant succes te zien. Maar hoe realistisch is het dat na te streven?” Don Diablo: “99 procent zal zijn zoektocht naar roem zien stranden. Dit stuk werpt de vraag op: is dat zo erg?”

Ambitie

De voertaal wordt Engels, want het is overal in de loods voelbaar: rondom Forever Young bruist het van de ambitie. “Daar mogen we best voor uitkomen, ja,” zegt Steffens. “We zijn ambitieus, bekijken dit project internationaal. Het is niet voor niets in het Engels geschreven.”

Staan we aan de vooravond van de geboorte van een mondiale theaterhit? Don Diablo zegt zijn verwachtingen bewust uit te schakelen. “Ik doe het puur vanuit een creatieve drive. Als ik me op die manier heb kunnen uitdrukken is het voor mij al een succes.”

Ook Steffens wil de voorstelling voor zichzelf laten spreken: “Een goed product verkoopt zichzelf. Als mensen deze voorstelling goed genoeg vinden, gaat het vanzelf lopen.”

Forever Young gaat in november in première. Kaarten en informatie: www.foreveryoungtheshow.com