Amary (13) staat in de Vogue: ‘Laten we het over gelijkheid hebben’

Amary in de Vogue. Beeld Blommers & Schumm.

Hoe is dat, in de Vogue staan?

“Heel erg leuk, maar ook apart. Zoiets gebeurt normaal natuurlijk niet. Ik vind het wel stoer eigenlijk, dat ik erin sta. Ik wil ook laten zien dat iedereen dit soort dingen kan doen, ook als je geen modellenlichaam hebt of een beetje onzeker bent.”

Vogue benaderde jullie school om mee te doen, leerlingen konden zich opgeven. Wist jij meteen: ik ga dit doen?

“Ja, ik twijfelde er niet over. Je moest een motivatiebrief schrijven en daarna werd ik als een van de twintig leerlingen uitgekozen. In de brief had ik uitgelegd dat het me heel erg leuk leek om te helpen het blad te maken. Ik vind Vogue een heel leuk magazine, ik lees het soms ook.”

Je staat in een mooie outfit op de foto. Met een nylon windjack en trainingsbroek, kalfsleren sneakers van Christian Louboutin en gouden oorringen. Heb je die kleding zelf uitgekozen?

“Ze vroegen wat mijn kledingstijl was. Ik zei: niet echt jurkjes, meer broeken en T-shirts. Gewoon chillkleding. Op de dag van de shoot kon ik zelf ook wat uitkiezen. Er lag daar heel veel kleding.”

Het nummer gaat over de nieuwe generatie, generatie Z, waar jij ook bij hoort. Wat zijn voor jou belangrijke thema’s die je in dit nummer wilde bespreken?

“Ik wilde het graag hebben over Black Lives Matter. Het is heel belangrijk dat mensen rekening houden met elkaar. Het is niet dat als je een andere kleur hebt, je dan minder bent, hebt of mag. We zijn gewoon allemaal mensen met dezelfde rechten. Ik vind het heel belangrijk dat mensen dat weten. Ik was ook bij de demonstratie in de Bijlmer. De eerste waar ik ooit was. Best spannend. Het was heel bijzonder om zo veel mensen bij elkaar te zien. Toen ik werd geïnterviewd voor dit Vogue-nummer heb ik het daarom ook gehad over gelijkheid en BLM.”

Hoe was het op de redactie van Vogue?

“Heel gezellig. We kregen een rondleiding en mochten werken aan onze eigen pagina’s.”

Wil je later ook iets met mode doen?

“Misschien. Het lijkt me heel leuk, maar het is mijn tweede keus. Het liefst wil ik acteren. Na de middelbare school wil ik een acteursopleiding gaan doen.”

Je krijgt het nummer straks thuisgestuurd. Wat ga je ermee doen?

“Ik ga het in de woonkamer zetten, want ik ben er heel trots op.”