Altin Gün, Chet Baker en de kibbelingsound van rapper Donnie: dit was de beste muziek van april

En woesjjj... ook april 2023 is alweer voorbij. Dit waren de afgelopen maand de hoogte- en misschien ook wel dieptepunten in de pop- en jazzmuziek.

Het mooiste album van de maand?

Dat kwam gewoon uit Nederland, uit Amsterdam zelfs: Ask van Altin Gün. De Turks-Nederlandse, internationaal succesvolle groep is gespecialiseerd in psychedelische muziek zoals die in de jaren zeventig werd gemaakt in Turkije. En die muziek klinkt behalve geestverruimend vooral ook heel vrolijk en uitbundig. Lees hier onze recensie van Ask van Altin Gün.

Nog meer mooie dingen uit eigen land gehoord?

Jazeker: Life is so balanced, even when we are not, het verlate debuutalbuum van zanger en rapper Maydien. Hij is zo’n artiest wiens doorbraak, hoewel die al jaren in de lucht hing, om een veelheid aan redenen toch telkens uitbleef. Wat zou het mooi zijn als het nu, Maydien inmiddels 37, toch lukt. Aan zijn muziek zal het niet liggen. Zijn debuut bevat een warmbloedige mix hiphop en neo-soul. Voor wie van D’Angelo en/of Anderson Paak houdt. Lees hier welke albums Maydien zou meenemen naar een onbewoond eiland.

De comeback van de maand?

Daarvoor moeten we bij Everything But The Girl zijn, het Engelse duo dat wordt gevormd door het echtpaar Ben Watt en Tracey Thorn. Bijna een kwart eeuw lieten ze – als duo – niets van zich horen: de twee waren afzonderlijk wel actief in de muziek, maar namen al die tijd niets samen op. Comebackalbum Fuse bevat elektronische soul zoals de twee die ook al in de jaren negentig maakten. Lekker dus. Lees hier ons interview met Everything But The Girl.

Metallica liet ook weer van zich horen, toch?

En hoe. Eerst was er het verrassend sterke album 72 Seasons, later gaven de Amerikaanse metalveteranen twee concerten in de Johan Cruijff Arena. De mannen zelf, inmiddels allen rond de zestig jaar oud, hadden er zin in, maar bij het eerste optreden op Koningsdag was het publiek wat vlakjes. En best raar: bij beide optredens was een groot deel van de bovenste tribune afgeschermd met zwart doek. Lees hier onze recensie van het eerste concert in de Arena.

Het dieptepunt van de maand?

De dood van Ryuichi Sakamoto, op 71-jarige leeftijd. Het was bekend dat hij ernstig ziek was, maar zijn overlijden kwam in de hele wereld evengoed hard aan. De Japanner werd in de jaren zeventig bekend als lid van synthesizergroep Yellow Magic Orchestra, de Aziatische tegenhanger van Kraftwerk. Later maakte hij naam als (film)componist. Lees hier onze necrologie van Ryuichi Sakamoto.

Nog mooie jazz gehoord?

Een echte aanrader is het deze maand verschenen album Blue Room van Chet Baker. Inderdaad, de Amerikaanse jazztrompettist die in 1988 om het leven kwam na een val uit een Amserdams hotelraam, 55 jaar oud nog maar. In 1979 was hij twee keer te gast in het Nederlandse radioprogramma Nine O’Clock Jazz (in die tijd deed ‘Hilversum’ nog aan jazz). En man, was hij toen goed, horen we op de nu uitgebrachte, lang verloren gewaande opnames. Lees hier onze recensie van Blue Room.

Viel er ook iets te lachen deze maand?

Donnie kwam met een nieuw album. En alles wat de Amsterdamse rapper doet, zegt en maakt is grappig. Hij was eerder al eens in de weer met volkszangers Frans Duijts en Frans Bauer, op De Kibbelingsound komt in elk nummer zo’n gast langs. Voor de duidelijkheid: ‘kibbelingsound’ is zijn plat-Amsterdamse antwoord op de palingsound uit Volendam. Lees hier ons interview met Donnie.

Over de auteur: Peter van Brummelen zet in De maand in muziek de belangrijkste ontwikkelingen in pop en jazz op een rij. Het beste concert dat hij meemaakte was van D’Angelo op North Sea Jazz in 2000. Zijn favoriete Amsterdamse acts van het moment zijn Altin Gün, Benny Sings en The Covids.