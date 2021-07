Altin Gün brengt nóg een album uit, en denkt daarbij ook nog aan het klimaat

Altin Gün met helemaal rechts Jasper Verhulst. Beeld Janetta Verheij, Cultuurwerf

In 1974 verscheen van de Britse rockgroep Manfred Mann’s Earth Band het album The Good Earth, waarop de bedreiging van de natuur een belangrijk thema was. In de hoes vond de koper een coupon waarmee hij zich kon laten registeren als eigenaar van een miniem stukje grond (1 square foot) van een door de band aangekocht landgoed in Wales.

De huidige milieu-actie van de Turks-Nederlandse, vanuit Amsterdam opererende popgroep Altin Gün doet enigszins denken aan het toenmalige initiatief van Manfred Mann. Wie à 1,20 euro via muziekplatform Bandcamp een track koopt van het nieuwe album van Altin Gün, Âlem, beschermt daarmee een vierkante meter natuur. De groep werkt ervoor samen met de natuurbeschermingsorganisatie Earth Today.

Technisch onmogelijk

Bassist Jasper Verhulst: “Het zou mooi geweest zijn als we de kopers per persoon precies zouden kunneen laten waar hun vierkante meter zich bevindt, maar dat bleek technisch onmogelijk. Wel laten we weten waar de gebieden liggen die door onze actie worden beschermd. Earth Today werkt samen met organisaties over de hele wereld, maar helaas was er niet iets mogelijk in Turkije.”

Altin Gün combineert met groot succes Turkse volksmuziek met westerse pop. Âlem is dit jaar al het tweede album van de groep. De op het in februari verschenen Yol ingezette elektronische koers wordt op Âlem verder uitgewerkt. “Nu we door corona veel minder optreden, was er alle tijd om in de studio op te nemen.”

Weinig Nederlandse groepen doen het in het buitenland zo goed als Altin Gün, dat vorig jaar zelfs zou optreden op het Amerikaanse popfestival Coachella. Inmiddels loopt de concertagenda alweer vol. Toeren is vaak allerminst milieuvriendelijk, hoe gaat Altin Gün daarmee om?

”We vliegen zo min mogelijk. We gaan niet voor één optreden naar Amerika. Kunnen we er een maand toeren, dan doen we het. Vluchten compenseren we altijd, en dan niet via zo’n vinkje van de KLM, maar via een organisatie die we betrouwbaarder achten. Autoritten compenseren we ook. En tijdens tournees eten we vegetarisch of veganistisch. Iedereen is altijd gefocust op vliegen, maar door elke dag verantwoord te eten draag je ook bij aan een oplossing voor de klimaatcrisis.”

