Altan Erdogan, de nieuwe man van AT5: ‘Ik hoop dat het tot de gemeenteraad doordringt dat Amsterdam recht heeft op een sterke zender’

De felicitaties stroomden binnen, toen donderdag bekend werd dat Altan Erdogan (54) de nieuwe hoofdredacteur van AT5 is. Het aantal reacties verbaasde hem. ‘Zo belangrijk is het toch ook weer niet dat ik een nieuwe baan heb? Maar het laat ook zien hoe AT5 leeft in de stad.’

Met Erdogan haalt AT5 een ervaren journalist in huis. “Ik zit net zo lang in de journalistiek als AT5 bestaat, een kleine dertig jaar.” Per 1 oktober treedt hij in dienst als hoofdredacteur bij AT5. “Als geboren en getogen Amsterdammer heb ik altijd met plezier naar AT5 gekeken. De afgelopen jaren nam mijn fascinatie toe: hoe slagen ze er daar in om met steeds minder geld nog steeds zulke goede journalistiek te bedrijven? Dat bewonder ik. Dus toen de kans voorbijkwam daarvan onderdeel te mogen zijn, heb ik niet getwijfeld.”

Erdogan werkte voor het Haarlems Dagblad en Het Parool en werd in 2002 eindredacteur en adjunct van Volkskrant Magazine. Van 2007 tot 2010 was hij hij hoofdredacteur van Nieuwe Revu, daarna werd hij hoofd informatieve programma’s bij de Vara. In 2012 maakte hij de overstap naar Powned en sinds 2015 staat hij aan het roer bij Folia. Sinds 2017 is Erdogan ook hoofdredacteur van hogeschoolblad HvanA.

Roerige tijd

Erdogan treedt aan in een roerige tijd bij AT5. De stadszender moest het, om uiteenlopende en tamelijk onduidelijke redenen, vier jaar zonder hoofdredacteur stellen. Dit voorjaar werd adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk de laan uitgestuurd, wat leidde tot grote onrust op de redactie die het vertrouwen opzegde in directeur Alphons Martens. Na een mediationtraject is de rust enigszins teruggekeerd. Met de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur hoopt de zender de blik weer op de toekomst te kunnen richten.

Vreest Erdogan niet zijn hand in een wespennest te steken? “Allereerst: ik ben niet tot in detail op de hoogte van wat er zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld en dat wil ik ook niet. Wel denk ik dat het belangrijk is om het vertrouwen te herstellen. Niet alleen het onderlinge vertrouwen, maar ook het journalistieke vertrouwen om samen weer mooie dingen te gaan maken. Als je al jaren met steeds minder middelen geacht wordt om hetzelfde te doen, dan gaat het schuren. Daar moet het gebotst zijn.”

De financiële positie van AT5 is niet florissant: de subsidiekraan wordt vanuit het stadhuis al jaren beetje bij beetje dichtgedraaid, terwijl de verwachtingen en het ambitieniveau hetzelfde zijn gebleven. Twee jaar geleden was het doek bijna gevallen, toen bij het verstrekken van de nieuwe concessie concurrent C-Amsterdam beter uit de bus kwam. Ternauwernood werd AT5 gered, maar meer geld kwam er niet. Erdogan: “Ik hoop dat het tot de gemeenteraad doordringt dat Amsterdam recht heeft op een sterke zender. Tegelijkertijd wil ik ook waken voor het beeld van een zender in permanente nood, daar zit de Amsterdammer niet op te wachten. We moeten gewoon mooie dingen maken, met de beperkte middelen die we hebben.”

Eigenwijze karakters

“Ik ga op mijn eerste dag niet heel stoer verkondigen dat alles anders moet, ik denk dat AT5 niet geholpen is met de zoveelste figuur van buitenaf die denkt het allemaal beter te weten. Het lijkt me goed om eerst te praten met de mensen op de redactie en te vragen waar zij goed in zijn en op welke manier ze AT5 beter kunnen maken. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat werken bij AT5 leuk is. De redactie is idealiter een mix van ervaren mensen en jong talent, waarbij de oudere mensen de jongere redacteuren helpen om beter te worden. Dat er eigenwijze karakters bij zitten: prima, dat hoort bij de journalistiek.”

Een reorganisatie is, voor zover Erdogan weet, niet op handen. “Tijdens de sollicitatieprocedure is daar ook niet over gesproken. Ik ben in ieder geval niet aangesteld als reorganisatiemanager die eventjes schoon schip komt maken en na een jaartje weer weg is. Ik zit hier voor de lange termijn.

Hoe zal de hand van de nieuwe hoofdredacteur zichtbaar worden voor de AT5-kijker? Erdogan is beducht voor pompeuze statements, maar wat hem betreft mag AT5 meer smoel krijgen, in de letterlijke zin des woords. “Ik zou graag zien dat de presentator van het AT5 Nieuws, die vorig jaar geschrapt is, terugkeert. AT5 mag sowieso wel wat persoonlijker worden. Als er in een wijk een probleem speelt dan wil je de mensen aan het woord die dat aangaat, in plaats van een wethouder die vage taal uitslaat. Dat gaat vaak al goed, hoor.”

Verwijt

In de concessiestrijd met C-Amsterdam kreeg AT5 het verwijt te weinig oog te hebben voor de diversiteit en pluriformiteit in de stad. “Die hele periode was een wake-upcall,” zegt Erdogan. “Maar we gaan geen kunstmatige fratsen uithalen om te voldoen aan diversiteitseisen. Als stadszender moet je even divers zijn als de stad zelf, zowel in je personeelsbestand als in de mensen die je aan het woord laat. Maar we gaan geen aparte hoekjes maken. Kijk naar mijn eigen gezin, we komen uit alle windstreken (Erdogan is zoon van een Turkse vader en een Nederlandse moeder, red.), daar doen we dat ook niet.”

“Diversiteit betekent voor mij dat je oog hebt voor alle geluiden in de stad. Een voorbeeld: toen vorige maand brand was gesticht in die studentenflat in West waar de regenboogvlaggen hingen, ben ik daarheen gegaan om voor Folia verslag te doen. Alle journalisten drongen samen om de politiewoordvoerder die vertelde wat er was gebeurd. Achter die kluwen cameraploegen stond de secretaris van de Badr-moskee, waar die ochtend studenten waren opgevangen die in hun onderbroek hun huis hadden moeten verlaten. Het is maar net welk verhaal je wilt vertellen.”