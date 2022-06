Alsnog naar de Stones? Dit is je kans, want er zijn nog tientallen kaarten

Mick Jagger, Ronnie Woods and Keith Richards of The Rolling Stones perform at the British Summer Time festival at Hyde Park in London, Britain, June 25, 2022. REUTERS/Henry Nicholls Beeld REUTERS

Hoe de schadepost van het afgelaste concert in de Johan Cruijff Arena precies wordt afgehandeld is nog steeds onderwerp van gesprek, maar bij concertorganisator Mojo ligt de focus alweer op volgende week donderdag. Dan komen Mick Jagger en co op herhaling naar Amsterdam, waar ze nu dan toch echt hopen op te treden.

Dat Nederland het geluk heeft dat het optreden wordt ingehaald, is niet vanzelfsprekend. De Zwitsers waren minder fortuinlijk. In dezelfde week waarin de Stones hun show in de Arena aan zich voorbij moesten laten gaan vanwege een coronabesmetting bij Jagger, ging er ook streep door een concert in Bern. Daarvoor is geen nieuwe datum gevonden.

Er is goed nieuws voor wie geen kaart had kunnen bemachtigen voor het originele concert. Er zijn momenteel nog tientallen kaarten te koop voor allerlei plekken in de Arena, zowel op het veld als op de tribunes. En, verzekert een woordvoerder van Mojo, het zal tot aan het concert de moeite lonen om geregeld even te kijken op de officiële verkoopsite Ticketmaster.nl. “Er zullen nog steeds tickets terugkomen van mensen die op de nieuwe datum niet in de gelegenheid zijn. Die komen dan steeds in kleine hoeveelheden op de site.”

Onderhands overdragen

Heel veel zullen dat er ook weer niet zijn, verwacht Robin Scherrenburg, voorzitter van de Nederlandse fanclub Forty Licks. “Ik krijg wel veel vragen van fanclubleden of wij nog aan kaarten kunnen komen, andersom krijgen we niets aangeboden. Ik denk dat de meeste mensen die niet kunnen gaan hun kaartjes onderhands overdragen aan mensen die ze kennen.” Een andere optie is dat mensen hun kaarten op Ticketswap zetten, daar worden er momenteel meerdere aangeboden.

Scherrenburg betwijfelt of het uit gezondheidspunt noodzakelijk was om de eerste show te annuleren. Mick Jagger werd op maandag 13 juni een paar uur voor aanvang positief getest op corona, maar de zanger leek daarna niet erg gebukt te gaan onder de besmetting. Bij de twee optredens die de Stones sindsdien hebben gedaan in Milaan en Londen oogde Jagger (78) ouderwets energiek. “Hij rende en huppelde over het podium als een jonge man. Hij heeft de conditie van een volleerd atleet,” zegt superfan Luc van der Hoeven (59), die in totaal 166 concerten van de Stones bezocht. In Milaan en Londen was hij er eveneens bij. “Sommige mensen zeiden dat Micks stem niet zo krachtig was in Londen, maar dat had niks met corona te maken. Op zo’n grote open vlakte als Hyde Park is het geluid gewoon minder goed.”

It was great to be back at Hyde Park tonight, thanks for being an amazing audience! We’ll see you again next week! pic.twitter.com/njobLj9khg — Mick Jagger (@MickJagger) 25 juni 2022

Kwiek

Dat Jagger op zijn leeftijd nog zo kwiek is, heeft alles te maken met zijn genen en zijn levensstijl. “Hij eet heel gezond en sport bijzonder veel,” weet fanclub-voorzitter Scherrenburg. “De signalen die wij als fans kregen waren dat Mick Jagger zelf in Amsterdam wel wilde optreden. Maar hij is meteen geïsoleerd, ook om te voorkomen dat iemand anders binnen de band werd besmet. Want dan blijft het rondwaren en hadden waarschijnlijk nog meer shows afgelast moeten worden.”