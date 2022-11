Als ‘zogenaamd echte’ Charlie Chaplin reeg Hugo Blum het ene succes aan het andere

Hugo Blum trad op als ‘humorist excentriek’. Hij deed alles: speelde piccolo, zong levensliedjes en gaf humoristische voordrachten in de vaudevilletheaters van Amsterdam – ook de meest onfatsoenlijke. Maar echt beroemd werd hij met zijn foutloze imitatie van Charlie Chaplin.

Toen Hugo Blum een klein jongetje was wilde hij operazanger worden, maar hij kwam eerst in aanraking met het toneel. In 1901 voerde de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel in de Stadsschouwburg Julius Caesar van Shakespeare op. De achtjarige Hugo mocht meedoen als figurant, waarbij hij een Romeinse jongeling moest voorstellen. Hij kreeg ervoor betaald: 30 cent per avond. Blum zou daarna nog als ‘korist’ in een opera optreden, maar operazanger werd hij niet.

Hij werd geboren als Hugo Hendrik Blum op 20 december 1892 op de Prinsengracht, zoon van dienstbode Fanny Blum, afkomstig uit Pruisen. Hugo’s vader trouwde niet met Fanny en zou Hugo ook niet als zijn zoon erkennen.

Na zijn schooltijd ging Hugo werken. Met weinig succes: twaalf ambachten, dertien ongelukken. Met een paar voordrachten uit zijn hoofd ging hij bruiloften en partijen af. Na een vergeefs toelatingsexamen voor de toneelschool belandde hij in de wereld van het café chantant. In 1911 trad hij op als humorist op de kermis in Haarlem, verkleed als vrouw. In de Amsterdamse cabaretwereld ontwikkelde hij zich tot gentleman-humorist. Vanaf 1919 trad hij op in smoking en noemde zich ‘humorist excentriek’. Een strohoed waarvan de rand was afgeknipt zorgde voor het excentrieke.

Camouflage van de drinkvrouwen

Hugo Blum had volop werk, tot hij in 1916 tijdens de mobilisatie in militaire dienst moest. Hij kwam bij het militaire cabaret van Reinoud van der Hilst, dat speelde voor de militairen op de forten rondom Amsterdam. Zijn karige soldij vulde hij aan met optredens in de Empire in de Nes, een cabaret met een niet al te beste reputatie. “Ik diende er voor de camouflage van de drinkvrouwen,” vertelde hij later. “Het was een gouden tijd.”

Na de Eerste Wereldoorlog keerde Blum terug op de planken in Amsterdam, met Heintje Davids, Lou Bandy en Kees Pruis in de musical Oranje Hein van en met Louis Davids. Verder zong hij levensliedjes en gaf humoristische voordrachten; hij werd in advertenties behalve humorist excentriek ook parodist en coupletzanger genoemd, soms ook ‘de man met de lachende benen’.

Een dik belegde boterham verdiende hij er niet mee, en het leven was slopend. Blum trad op in cafés, restaurants en hotels, schouwburgen, theaters, concertzalen, cabarets, bioscopen, verenigingsgebouwen, dancings. Hij stond op de kermis in allerlei plaatsen, op feestavonden van verenigingen en verleende zijn belangeloze medewerking aan voorstellingen voor de Amsterdamse diamantbewerkers, zieke kinderen en alleenstaande bejaarden.

Succesnummer

In 1920 kwam er verbetering in zijn situatie. Bij Blum thuis hing een groot portret van hemzelf als de wereldberoemde komiek Charlie Chaplin aan de muur. Op een avond belde de directeur van een circus bij hem aan, op zoek naar een clown. Blum maakte hem duidelijk dat hij geen clown was, de circusdirecteur vond dat geen probleem. Hij wees op het portret aan de muur en zei ‘dat hij zoiets ook wel kon gebruiken’. Blum zou bij hem als Chaplin-imitator per avond tien gulden gaan verdienen. Hij ging akkoord.

Een paar dagen later reisde hij naar een klein dorp ergens boven in Noord-Holland, waar kermis was. Toen hij bij de circustent aankwam, kon hij zich omkleden op een weilandje tussen de paarden. Publiek was er nauwelijks; de piste, of wat ervoor door moest gaan, was zo gammel dat Blum erdoorheen zakte. De volgende dag ging de voorstelling wegens gebrek aan belangstelling niet door. Blum kreeg geen cent betaald. Hij ging daarop naar het plaatselijke café, waar veel volk was en vroeg of hij er mocht optreden. Hij deed zijn Chaplin-nummer boven op een tafel, midden tussen de boeren, en haalde achttien gulden op.

Als Charlie Chaplin reeg hij daarna het ene succes aan het andere. Als er in een bioscoop een Charlie Chaplin-film werd gedraaid, stond Blum op het toneel als de ‘zogenaamd echte’ Chaplin. De respons in de pers was hartelijk: ‘Zijn imitatie van de bekende Charlie Chaplin was éénig, eenig leuk’ en ‘op de maat der muziek beweegt hij oogen, ooren, mond, neus en kin tegelijk.’ Hij had daarnaast ‘excentrieke zangnummers’, die hij meestal zelf maakte.

Toen Blum het een keer wilde proberen in het ‘ernstige genre’, begon het publiek al te lachen toen hij opkwam. Daar is hij toen maar niet mee doorgegaan; zeker in de crisisjaren was er meer behoefte aan humor. De Chaplin-imitatie bleef een vast onderdeel van zijn werk.

Blum trouwde in 1929 in Amsterdam met Jacoba Stolk. In 1936 vierde hij zijn 25-jarig artiestenjubileum in Walhalla, in de Amstelstraat; de Nederlandse Artiesten Organisatie eerde hem met haar hoogste onderscheidingsteken, het gouden clowntje. Zijn 40- én zijn 50-jarig jubileum vierde hij in De Brakke Grond. Op die laatste avond traden Johnny Jordaan, Heintje Davids en Kees Pruis op. Het Parool noemde het allemaal ‘dolle jool’, met Blum ‘in 1961 als uit een andere wereld.’ Iedereen trad belangeloos op; hij kreeg behalve de eer ook de inkomsten.

Hugo Blum bleef optreden tot hij de zeventig ver was gepasseerd. Hij overleed in Amsterdam op 11 mei 1971.

Dit is bewerking van een aflevering uit de Ons Amsterdam-reeks Markante Amsterdammers.