Als voetbalsterren als Ronaldo en Mbappé in Saoedi-Arabië spelen, krijgen we dat dan hier te zien?

Kylian Mbappe (lachend) tijdens een training bij Paris Saint-Germain. Beeld AFP

De Saoedische voetbalcompetitie werd tot voor kort vooral beschouwd als opvanghuis voor oudgedienden, maar sinds begin dit jaar spelen ook grote sterren Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en N’Golo Kanté in de oliestaat. Als aanvaller Kylian Mbappé zal bezwijken voor het grote geld, is dat een absolute doorbraak voor de competitie.

Voetbalclub Al Hilal heeft naar verluidt 1 miljard euro voor Mbappé over: een afkoopsom van 300 miljoen euro voor zijn werkgever Paris Saint Germain, en een duizelingwekkend jaarsalaris van 700 miljoen (zie kader). Of de speler hier oren naar heeft is niet bekend.

Kleine kans

Wordt het dan tijd dat Nederlandse tv-aanbieders beelden van de Saoedische competitie gaan uitzenden? Zeker de jongere generatie fans zoekt zijn favorieten vooral over de grenzen, en Ronaldo en Mbappé zijn bij uitstek idolen van de YouTube- en TikTok-generatie.

Toch is de kans klein dat zij vanaf 11 augustus, de start van het seizoen in Saoedi-Arabië, uitgebreide wedstrijdbeelden van Ronaldo en zijn collega’s kunnen bekijken. “Bij ons zijn de rechten niet aangeboden,” zegt Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS. “Maar als dat wel gebeurt, kan ik me niet voorstellen dat we er iets mee doen. Ik denk namelijk niet dat de gemiddelde voetballiefhebber erop zit te wachten. Die kijkt veel liever naar onze eigen eredivisie.”

Ziggo zegt dat het ‘niets’ te melden heeft over de rechten van de Saoedische competitie. Betaalzender ESPN laat weten dat er niks concreet is: “We weten uit ervaring dat een mooie wedstrijd uit de eredivisie altijd meer kijkers trekt dan bijvoorbeeld een wedstrijd in de Engelse Premier League.”

Ver-van-mijn-bedshow

Er is in Nederland wel een specifieke groep supporters die wil betalen voor buitenlands voetbal, maar die groep is klein, zeggen kenners van de markt. “Bijna niemand neemt speciaal een abonnement voor de Duitse Bundesliga,” zegt sportmarketeer Chris Woerts. “Bij de Saoedische competitie zal dat zeker niet anders zijn, wie er ook gaat voetballen. Ze zullen de Nederlandse zenders ongetwijfeld de rechten aanbieden, maar ik denk dat ze lachend afgewezen worden.”

Vermeulen zegt dat het met cultuur te maken heeft. “Mensen kijken gewoon veel liever naar de clubs die ze kennen, de clubs van dichtbij. Buitenlands voetbal blijft een ver-van-mijn-bedshow. Je ziet het bijvoorbeeld aan de Franse competitie: die is de afgelopen jaren veel sterker geworden, maar niemand kijkt ernaar.”

Zelfs als – bij wijze van speken – de helft van het Nederlands elftal in de oliestaat gaat voetballen, zou dat voor de NOS weinig verschil maken. Vermeulen: “Dan zullen we misschien af en toe een clipje met wat highlights kopen, omdat je wil laten zien hoe het met Oranje-internationals gaat. Maar meer dan dat echt niet. Er is al heel veel voetbal op tv, hè.”