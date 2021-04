Als je eindeloos over voetbal kunt ouwehoeren op tv, waarom dan niet over boeken?

Brommer op zee. Beeld --

Bij boekenprogramma’s denkt Lips al snel aan Kunst.... omdat het moet!, met die gebiedende wijs met voorsprong de slechtste programmatitel uit de moderne vaderlandse geschiedenis. Een loze zondagochtend met 10.000 kijkers, een schemerig studiootje met een tafeltje en twee stoelen en een oeverloos gesprek over een literair werk waar Lips nog nooit van heeft gehoord – dat zijn zo zijn associaties. Dat is natuurlijk een vooroordeel, want als je eindeloos over voetbal kunt ouwehoeren voor een groot publiek op tv, waarom zou er dan niet een markt zijn voor een intelligent gemaakt programma over boeken?

Dat hadden ze ook bij de VPRO bedacht en gisteravond beleefde Brommer op zee zijn vuurdoop. Het openingsgesprek was met de Vlaamse acteur en auteur Josse de Pauw, van wie Lips met het schaamrood op de kaken moest bekennen dat hij nog nooit van hem had gehoord. Dat hielp natuurlijk niet, maar De Pauw had genoeg interessants te melden om bij de les te blijven. Het enthousiasme van interviewers Ruth Joos en Wilfried de Jong sijpelde de huiskamer binnen en het daaropvolgende gesprek met Sofie Lakmaker maakte Lips nieuwsgierig naar haar debuutroman.

Na het interview volgde een bespreking van Lakmakers boek De geschiedenis van mijn seksualiteit door een leesclub. Het eerste lid dat aan het woord kwam – actrice en performance kunstenaar Nina-Elisa Euson – opende met de mededeling dat ze niet zo’n lezer is. Uiterst verfrissend, vond Lips. Tussen de bedrijven door waren wat rubrieken ingebouwd om de vaart erin te houden. Zeker voor een eerste aflevering was Brommer op zee geslaagd. Met als extraatje een paar prachtig gebeeldhouwde zinnen van Ruth Joos (‘secuur opgeblonken miniaturen’, ‘onder al die branie gaat een zinderende kwetsbaarheid schuil’).

