Als Holland niet naar Hazes kan, komt Hazes bij Holland thuis

Er waren al een musical, een jaarlijkse meezingavond en een zingend hologram. Met Een rondje Hazes verkent wijlen André Hazes nu ook het domein van het livestreamconcert. ‘André gaat met zijn tijd mee.’

Het is precies borreltijd als er vanuit café The Corner een onvervalste smartlap het Scheldeplein over galmt. De deur van de kroeg staat wijd open. De laatste tonen van ’t Rode licht (Ik weet jij bent te huur/Voor een klein bedrag per uur) sterven weg. Achter de toog is de zanger van de laatste uithaal te zien. Gekleed in strak wit overhemd, glanzend blauwe blazer en strakke jeans dept Robert Leroy (49) zijn bezwete voorhoofd.



Het is even pauze bij de opnames van de video’s die zaterdag worden ingezet als voorpret voor de online meezingavond Een rondje ­Hazes, live gestreamd vanuit het Concert­gebouw. Daar zingen artiesten als Trijntje Oosterhuis, Xander de Buisonjé en Martijn Fischer, maar ook rapper Lil’ Kleine stukken uit Hazes’ muzikale erfenis.

Zingende barkeeper

Vooraf maakt de kijker een virtueel rondje door de stad. Langs plekken die belangrijk waren voor de in 2004 overleden volkszanger, die dit jaar zeventig zou zijn geworden. Een ervan is zijn stamkroeg The Corner. Een etablissement dat zelfs in tijden van lockdown opgetrokken lijkt uit Amsterdamse gezelligheid: Amstelbier op de tap, bloemetjesbehang aan de wand, met goudverf afgewerkte lambriseringen en zitjes met kussentjes met tijgerprint.

“André kwam er zo graag als hij vanuit Vinkeveen in Amsterdam ging stappen met zijn kameraden dat hij zelfs overwoog het café te kopen,” zal Hazes’ weduwe Rachel later aan de telefoon uitleggen.

“Toen hij in zijn laatste jaren doof begon te worden, voelde hij het einde van zijn loopbaan naderen. Omdat hij als jongen als zingende barkeeper begon, dacht hij aan een eigen kroeg om de cirkel rond te maken.”

Het plan werd ingehaald door de realiteit van Hazes’ tanende gezondheid. En zo observeert eigenaresse Daniëlle deze middag vanaf een barkruk aan het raam hoe Robert Leroy zijn tweede Hazeshommage poogt op te nemen. Dat wordt Jij bent alles, de Hazesuitvoering van Peter Maffays evergreen Du (‘Duuuuuuuu!’).

De vensterglazen trillen als Leroy het refrein (‘Jijijijijijijijijijijij!/Maakt van regen zonneschijn’) heeft bereikt. Personeel uit het naast­gelegen visrestaurant haast zich naar buiten om de bron van het oplopende volume te achter­halen.

Ondertussen heeft Leroy, in 2013 deelnemer van tv-talentenjacht Bloed, Zweet & Tranen, zijn eigen problemen. Die vinden zijn oorsprong in het onthouden van de tekst van het lied. Het refrein gaat soepel. Maar, zo concludeert hij na een welgemeend ‘Godsammelazarus’: “Het zijn die coupletjes die de mist ingaan.”

En dan verlangt de regisseur ook nog dat Leroy ter verhoging van de kroegsfeer tijdens het zingen een biertje inschenkt. Na elke take moet het drankje vanuit het glas terug het flesje in. De tijdsdruk dwingt de volkszanger tot een beroep op zijn inventiviteit. Leroy neemt een A4’tje met de gedrukte tekst en een schaar ter hand en knipt er spiekbriefjes van. Op de route van de cameraman verstopt hij de notities vervolgens tussen de bierglazen.

Onsterfelijk

“Mijn eigen autocue,” zegt Leroy lachend als zijn bijdrage er vlekkeloos opstaat. Een fluitje bier is zijn beloning. “Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik geen nummer van Hazes draai. Alleen komt deze niet zo vaak voorbij,” verklaart hij zijn wiebelige tekstvastheid. “Maar ik denk dat André het ook zo opgelost zou hebben. Teksten ont­houden was ook niet zijn sterkste kant.”

De zanger is naar eigen zeggen opgegroeid met de liedjes van André Hazes en is vereerd een bijdrage te leveren aan het concertprogramma van zaterdag. “We zijn eraan toe,” zegt hij. “Weer even gezellig samen zijn. Lekker meezingen. Drankje erbij. Echt Hazes.”

Dat had ook Rachel Hazes voor ogen toen ze het initiatief nam voor het online evenement. Onder meer het succes van de jaarlijkse Holland zingt Hazes-concerten in de Ziggo Dome tonen hoe de muziek van haar overleden echtgenoot nog leeft. “De laatste jaren zag ik in de zaal soms tieners de liedjes woordelijk meezingen. Zij hebben geen actieve herinneringen aan André, maar voelen toch wat hij bedoelde. Dat laat zien dat André onsterfelijk is geworden. Nu is hij voor het eerst te horen via een livestream. André gaat met zijn tijd mee.”

Al bijna zeventien jaar werkt de weduwe (50) nu aan het levend houden van de nalatenschap van haar man. “Ik zal hem nooit loslaten,” zegt ze. “Nog altijd ben ik elke dag met hem bezig. Vaak tot diep in de nacht. En ik doe alles zelf, nog steeds. Het is veel werk. Een paar jaar terug heb ik er een flinke terugslag van gehad, kwam ik de man met de hamer tegen. Artsen raadden me aan te gaan delegeren, maar eerlijk gezegd: dat lukt me totaal niet.”

“Over een jaar of vijf wil ik echt meer tijd voor mijn eigen leven. Een nieuwe relatie lukt me bijvoorbeeld gewoon niet in dit ritme. Er is elke dag nog zoveel te doen. Nieuwe verzamel­albums, de musical, Holland zingt Hazes, Andrés muziekrechten. En ik wil dat het goed gebeurt. Het gaat wel om André, hè?”

Een rondje Hazes, livestream zaterdag 27 februari om 19.30 uur vanuit het Concertgebouw. Meer informatie: eenrondjehazes.nl