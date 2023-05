Als het echtpaar Knoops zich vastbijt in een moordzaak, begint de rechtbank te zweten

Ook na acht jaar cel blijft Vernond Rombley volhouden onschuldig te zijn. Beeld KRONCRV

Experts in het heropenen van gesloten zaken. Dat zijn ze, advocaten Geert-Jan en Corrie Knoops. Het echtpaar wist meerdere veroordeelde, maar onschuldige verdachten alsnog uit de cel te krijgen. Op het CV van hun kantoor: de Puttense en de Deventer moordzaak en de verdediging van de Argentijnse piloot Julio Poch.

De specialiteit van het huis: het opsporen van fouten in de redenering van politie en justitie. Oftewel, het aantonen van dwaling of tunnelvisie. Daarvan is, menen ze, ook sprake in een van de nieuwste zaken die ze aannamen, die van de voor doodslag veroordeelde Vernond Rombley.

Dat is, zo toont de documentaireserie De zaak-Rombley, opnieuw een affaire vol dubieus recherchewerk. En als de Knoopsen zich ergens in vastbijten, begint elke rechtbank vanzelf te zweten.

15 jaar cel

In december 2014 werd op Curaçao een Chinese supermarkteigenaar doodgeschoten bij een overval. De politie loste de misdaad, die de twee daders 175 Antilliaanse guldens (zo’n 90 euro) opleverde, opvallend snel op. Een 19-jarige jongen bekende de schutter te zijn geweest in appgesprekjes met meisjes die hij probeerde te versieren.

Eenmaal voor de rechter gaf hij daarvoor een verklaring: het was bluf om mee te mogen doen met de stoere jongens uit de buurt en indruk te maken op de meisjes. De rechter geloofde dat niet en veroordeelde hem tot 15 jaar cel.

Daarvan zijn er inmiddels bijna acht om. Maar Rombley blijft volhouden onschuldig te zijn. Zijn verhaal wordt ondersteund door videobeelden van de moord, waarop de vermomde schutter zijn revolver in zijn linkerhand houdt. Rombley is rechtshandig. Bovendien is hij, lieten de Knoopsen via computeranalyse becijferen, zo’n tien centimeter langer dan de schutter.

Medewerking familie

KRO-NCRV maakte in de serie Onschuldig Vast? al knappe dossiers over onder meer de pompmoord en de villamoord. En hoewel regisseur Nick Felix wel erg zijn tijd neemt om alle personages voor te stellen, en best wat minder droneshots van de omgeving had mogen tonen, ontvouwt zich onder de tropische palmen opnieuw een klassieke, maar boeiende whodunit.

Het is jammer dat de familie van het slachtoffer en de politie van Curaçao niet wilden meewerken. Dat had het verhaal meer diepte gegeven. Maar toch blijf je kijken, al is het maar vanwege vanwege Vernonds tante, vermoedelijk de liefste vrouw van het Caribisch gebied. Haar smachten naar haar troetelkind raakt je in het hart.

