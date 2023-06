Als ‘het beest van Amsterdam’ gevochten had, dan sliep hij als een roos

Zo zachtaardig als Jon Bluming buiten de mat was, zo’n killer werd hij als het vechten was. Beeld KRO-NCRV

Kun je geweld met geweld bestrijden? Die vraag beheerste het leven van Jon Bluming (1933-2018), karatelegende met een oorlogstrauma. Of -trauma’s eigenlijk. Geweld telt, dat leerde hij in de Tweede Wereldoorlog, waarin hij als kind gruwelijke dingen zag gebeuren.

Die nachtmerrie werd alleen maar groter toen hij als zeventienjarige als frontsoldaat in Korea meevocht. Nu, hoogbejaard, blikt hij terug: wat bezielde me? Beetje de held uithangen? Voor wat? Avontuur? Soldatentrots? Moord en doodslag, voor een paar medailles? Hoe stom kon ik zijn? Ze maakten een moordenaar van je.

Hij nam het mee terug naar Amsterdam, alles wat hij gezien had. De kameraden die voor z’n ogen afgemaakt waren, de schedels waar de hersens uitdropen. Elke nacht beleefde hij het opnieuw. Nachtmerries, schreeuwend werd hij wakker.

De donkerste plek

Maar Bluming vond een reddingsboei: vechtsport. Geweldig vond hij het: beuken, smijten, vechten. En weg waren de nachtmerries. Als hij gevochten had, dan sliep hij als een roos. Dus vocht hij, hoe meer hoe beter. Judo werd karate en vervolgens een mix van allerlei vechtsporten als voorloper van wat nu mixed martial arts heet, en Bluming was de beste. Zo zachtaardig als hij buiten de mat was, zo’n killer werd hij als het vechten was. Hij wist wat het was, geweld, en nu was dat zijn voordeel.

Het respect voor de vechter Bluming spreekt in alles uit de woorden van de vechtsporters Jan de Bruin, Chris Dolman en Sem Schilt – allemaal aan het woord in de mooie documentaire Het Beest van Amsterdam. Want ja, het Beest van Amsterdam: die bijnaam had hij dus. Het wérd weleens vechten, ook buiten de sport om. En dan had je een hele kwaaie aan hem.

Het is amper nog voor te stellen bij de beelden van Bluming aan het einde van zijn leven. Breekbaar, weinig woorden: op. Nadat zijn beste vriend overleed kwamen de nachtmerries terug, heviger dan ooit. Hij zocht een psychiater op en concludeerde: de donkerste plek op aarde is tussen onze oren. Tussen zijn oren, in dit geval. Hij kon het niet meer ontkennen, niet met alle geweld van de wereld.

