‘Als de Hemel genoeg ruimte heeft’ van Splinter Chabot is Regenboogboek van het Jaar

Splinter Chabot. Beeld Brunopress

Splinter Chabot won in 2021 en 2022 De Regenboog 100 verkiezing, een publieksprijs van Lezerscommunity Hebban.nl en queer lifestylemagazine Winq, met zijn boek Confettiregen. Ondanks het negatieve oordeel van literair recensenten is nu zijn roman Als de Hemel genoeg ruimte heeft uitgeroepen tot mooiste lhbtq-boek van 2022. De tweede plaats is voor Pim Lammers met Ik denk dat ik ontvoerd ben. Lammers werd dit jaar ernstig bedreigd nadat hij een gedicht had geschreven voor de Kinderboekenweek. Hij moest onderduiken.

Volgens Martijn Kamphorst, hoofdredacteur van Winq, is de toegenomen aandacht voor lhbtq-emancipatie terug te zien in het boekenaanbod: “In het verleden was het soms echt zoeken naar goede lhbtq-boeken, maar inmiddels zouden we meerdere pagina’s met boekentips kunnen vullen. Dat is zo ongelooflijk mooi en belangrijk voor de gemeenschap, maar ook voor al die andere mensen die door het lezen van boeken hun blik op de wereld willen vergroten.”

Duizenden stemmen

Voor het beste Regenboogboek van het Jaar heeft de redactie van Winq een longlist samengesteld van meer dan 70 queer boeken die in 2022 verschenen. Lezers konden stemmen op deze titels, maar mochten ook zelf een boek nomineren. Duizenden mensen stemden net als de twee voorgaande jaren op hun favoriete boek.

Vrijdag maakte boekpromotieorganisatie CPNB bekend dat schrijver, dichter en performance artist Rachel Rumai Diaz (1990) in opdracht een speciaal regenbooggedicht heeft geschreven. Het gedicht Ergens sluit aan op het thema van Pride Amsterdam: #YouAreIncluded. Ze bracht het vrijdag voor het eerst ten gehore in Scheltema, bij de bekendmaking van het Regenboogboek van het Jaar.

Hart onder de riem

Rumai Diaz is oprichter van feministisch literair platform Zus & Zo en werkt momenteel aan haar debuutroman voor Uitgeverij Pluim, over de vrouwen uit haar familiegeschiedenis. “Ik hoop met dit gedicht mensen een hart onder de riem te steken, met alle zorgwekkende ontwikkelingen om ons heen. De haat en onveiligheid in de samenleving vind ik heel eng. Ik blijf hoop houden dat de hatelijke geluiden ooit, over een jaar of honderd, zijn uitgestorven.’

Top 10 oorspronkelijk Nederlandstalige regenboogboeken van 2023 1. Als de Hemel genoeg ruimte heeft, Splinter Chabot 2. Ik denk dat ik ontvoerd ben, Pim Lammers 3. Het ritme van Ramses, Femke van Oorsouw 4. Aan de andere kant van geluk, Nadine Swagerman 5. Tour de Trans, Eus van der Grift 6. Mandaat, Boris Dittrich 7. De waarheid zal me bevrijden, Alejandra Ortiz 8. Papas 2 Be, Aart van den Haven & Sjors Veenendaal 9. De laatste man, Pepijn Keppel 10. Heerlijk Monster, Fleur Pierets De volledige lijst is hier terug te vinden.

Marjolijn de Cocq is sinds 2017 coördinator boeken van het Parool en schrijft over boeken, kunst en cultuur.