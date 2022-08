Als de auto’s niet meer nodig zijn, gaan ze als bonnetjes op een prikker

De autoprikker van Streetart Frankey Beeld Sophie Saddington

Autoprikker Sinds 2020 Kunstenaar Streetart Frankey Waar Hondsrugweg, Zuidoost

Het klinkt gezellig, Bullewijk, een beetje Bommeliaans zelfs. Maar de betreffende wijk, tussen de Johan Cruijff Arena en de Ikea, is een van de saaiste delen van Zuidoost. Kantoren, bedrijven, wegen. Als je er geen afspraak hebt of niet op zoek bent naar een parkeerplaats bij een concert of voetbalwedstrijd, heb je er niets te zoeken. Maar er zijn veranderingen op komst, grote veranderingen zelfs.

Wel 5000 woningen gaan hier gebouwd worden, in een parkachtige omgeving. In de vernieuwde wijk, die Hondsrugpark gaat heten, zal niet alleen worden gewoond, er is ook alle ruimte om te wandelen, te sporten en te picknicken. Om met Sjef van Oekel te spreken: Wordt het toch nog gezellig! (Aan de jonge lezer die zich vertwijfeld afvraagt wie die meneer Van Oekel is: hij heeft een eigen Wikipedialemma).

Vooruitlopend op die stralende toekomst staat op de Hondsrugweg een kunstwerk van Streetart Frankey. Paroollezers kennen hem van zijn wekelijks in PS van de Week getoonde ‘straatinterventies’: vindingrijke en veelal grappige kunstwerkjes waarmee hij het Amsterdamse straatbeeld verlevendigt. Bekende werken van zijn hand: het Legobeeld van André Hazes op de Dam en de Johan Cruijfftramhalte bij het Javaplein.

Zijn streetart brengt Frankey (echte naam Frank de Ruwe) zonder toestemming van wie dan ook aan, maar als kunstenaar werkt hij ook in opdracht. De Autoprikker op de Hondsrugweg werd gefinancierd door citymarketingbureau Zuidoost Partners en stichting Hondsrugpark. Het kunstwerk op zijn simpelst omschreven: drie oude auto’s gespietst op een reusachtige versie van zo’n prikker waarop in restaurants en op kantoren bonnetjes worden verzameld.

De auto’s op de prikker zijn zo echt als maar kan. Het gaat om, van boven naar beneden, een Simca 1000, een Daf 66 Coupé en een Renault 10. In de jaren zestig en zeventig waren het populaire wagens, nu zie je ze nog hoogstzelden (het merk Simca heeft zelfs geheel het veld geruimd). Dat Streetart Frankey voor zijn kunstwerk echte oldtimers gebruikte, deed bij sommige liefhebbers een beetje pijn.

Hoe kwam hij bij die auto’s? In 2020 legde hij in deze krant uit dat zijn Autoprikker een aankondiging is van wat hier allemaal gaat komen: “Ik dacht: meer groen in de vorm van een park betekent ook dat je geen auto’s meer nodig hebt. Daarom leek het me grappig om de auto’s op te prikken met een bonnenprikker, zoals je die in de horeca ziet. De echte oldtimers geven het nog meer het effect van vroeger. Een beetje opa vertelt: over de tijd dat je hier nog auto’s zag.’

