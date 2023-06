Als Andy van der Meijde het heeft over toeterturken, krimpt Khalid Alterch ineen

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hen opvalt op tv. Vandaag: Superleeuwen: het Marokkaanse voetbalsprookje.

“Het ís niet alleen maar een spelletje. Dat je het weet bro: wij zijn trotse mensen.” Aan het woord is Khalid Alterch, beter bekend als rapper ICE en van zijn rol als Tonnano in hitserie Mocro Maffia. Met ‘wij’ bedoelt hij: Marokkanen, waar ze ook wonen en geboren zijn.

Trotse mensen, dat was tijdens het WK afgelopen winter ook in Nederland te merken. En terecht: het was een voetbalsprookje op z’n allermooist. Halve finale, met goed voetbal en strijd, maar ook met eergevoel. Trots op een land waar een groot deel van de selectie niet eens geboren is maar waar ze wel een sterke verbondenheid mee voelen.

Waarom? Alterch zelf verkent die vraag voorzichtig in de eerste aflevering van het vierluik Superleeuwen: het Marokkaanse voetbalsprookje, dat wat rommelig maar ook aanstekelijk écht is. Ook met een paar hoofdrolspelers voor de camera, de superleeuwen Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech – oh Hakim, we missen je nog steeds.

Onwetendheid, desintresse, vooroordelen

Over dat toernooi dus, maar ondertussen over al die onderliggende thema’s. Wat het betekent om Marokkaan te zijn, en waartegen het opboksen is als voetballer met een Marokkaanse achtergrond in Nederland. Abdelkader Benali: “Het betekent jezelf waarmaken in een hele witte omgeving die de voetbalwereld is. Witte trainer, wit publiek – witte belangen zullen we maar zeggen. En je geloof, je taal: daar wordt dan op neergekeken.” Alterch: “Bro, je gaat elkaar sowieso automatisch als broeders zien.”

Daarom dus, omdat je elkaars struggle herkent en weet tegen welke krachten het strijden is geweest. Even wordt dat heel duidelijk als Andy van der Meijde het heeft over het feest in Nederland na de overwinningen van Marokko. Hij heeft het over toeterturken en roept lachend: “Iesh koeltoer!”. Alterch krimpt ineen. Al zal Van der Meijde er niks kwaads mee bedoeld hebben, het is precies die houding van Hollanders ten opzichte van Marokkanen waardoor de trots op hun afkomst een vruchtbare voedingsbodem kreeg. Onwetendheid, desinteresse, vooroordelen.

Alterch, trouwens heerlijk als voice-over: “Kijk, wij wisten al dat we geen grap waren, snap je? Maar hoe mooi is het dat heel veel kindertjes in deze wereld van Marokkaanse afkomst nu stoer kunnen doen?”

