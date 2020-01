Almere wil nieuw kunstmuseum: ‘Groter dan het Stedelijk’

Wellicht komt hier binnenkort een bordje met 'Kunstmuseum' bij? Beeld ANP

De gemeente Almere en de provincie Flevoland zochten de afgelopen jaren al uit wat de mogelijkheden voor een nieuw museum in de polderstad zijn. Denise de Boer (36) gaat nu als zogenoemd ‘kwartiermaker’ een concreet plan uitwerken en voorbereidingen treffen voor de bouw van het museum.

“Flevoland is een cultuurarme regio,” zegt De Boer over de noodzaak voor een nieuw kunstcentrum. “Het is een jonge provincie en tot nu toe is vooral geïnvesteerd in de basale behoeften: infrastructuur en woningbouw. Maar om Almere aantrekkelijk te houden voor toekomstige generaties is cultuur nodig.”

Laagdrempelig

Een ‘cultuurpaleis’ moet het volgens De Boer echter niet worden. “Een klassiek kunstmuseum werkt goed in toeristische steden, waar mensen gewend zijn naar het museum te gaan. In Almere willen we een laagdrempeliger plek creëren. We denken dat een museum voor grote, multimediale kunstprojecten goed past. Werk waar je als bezoeker onderdeel van kunt worden en waar je aan mee kunt doen. Een ontmoetingsplek, een leuke manier om cultuur te leren kennen.”

Voor zulke kunstwerken is een groot gebouw nodig. “Almere heeft daar de ruimte voor.” Hoe groot moet het dan worden? “Denk groter dan het Stedelijk in Amsterdam. En vooral hoger. In het centrum van de stad.”

De Boer acht de kans dat de mooie plannen ook daadwerkelijk doorgaan redelijk groot? “Natuurlijk kunnen dit soort projecten altijd afketsen. Bij het Frans Hals Museum hebben we onlangs een uitgebreid verbouwingsplan in de prullenbak gegooid. Maar de gemeente Almere en de provincie zijn groot voorstander van dit plan, dus ik heb er wel vertrouwen in.”