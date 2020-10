Alma Mathijsen: “Ik wilde schrijven op een manier die loskomt van mezelf. Rauwer, naakter en dichter op de huid. Soms voel het alsof er nog een laag tussen de lezer en de schrijver zit. Ik ben veel gaan experimenteren. In deze schrijversresidentie word je gekoppeld aan een andere schrijver. Bij mij was dat Anne Gisleson, een fantastische vrouw. We spraken altijd af in een wijnbar waar zij altijd meteen twee flessen wijn bestelde. Ze stelde me veel vragen en op een geven moment kwam het huis van mijn ouders in Italië ter sprake. ‘Hier blijf ik hangen, ik wil meer over deze plek weten,’ zei ze. Daar begon ‘Bewaar de zomer’.”

