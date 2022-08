Alles wat mee kan trillen, trilt mee op de bedwelmende tonen van Tame Impala

Tame Impala maakt een eigentijdse versie van de psychedelische muziek van de jaren zestig en zeventig. Beeld Ben Houdijk

Lang geleden, toen Amsterdam nog echt penose kende, had je op de Wallen een pooier die Impala Appie werd genoemd. Hij dankte zijn bijnaam aan zijn grote liefde voor de Chevrolet Impala. Zo mooi vond Appie de Amerikaanse wagen, dat hij blind ieder nieuw model kocht.

Maar hoe komt de Australische rockgroep Tame Impala aan zijn naam? Een toevallige ontmoeting, in het wild, tussen leider Kevin Parker en een impala, een antilopesoort, was de inspiratie. Maar waarom Parker de naam van het dier in de naam van zijn groep vooraf liet gaan door ‘tame’ (Engels voor temmen) is onduidelijk.

Na een langzame start is het al in 2007 opgerichte Tame Impala tegenwoordig een grote naam in de alternatieve popmuziek. Op het ogenblik toeren de Aussies langs de Europese festivals, waar ze vaak de hoofdact zijn. In die hoedanigheid sloot Tame Impala in 2019 ook de laatste editie voor corona van Lowlands af.

Zorgvuldig geconstrueerde muziek

Nog een keer Lowlands zat er in Nederland niet in. Wel staat de groep deze week drie keer achtereen in Afas Live, ook leuk. Gezellig kun je de zaal aan de Johan Cruijff Boulevard moeilijk noemen, maar de akoestiek is er prima en daar gedijt de zorgvuldig geconstrueerde muziek van perfectionist Kevin Parker en de zijnen goed bij.

De eerste avond van het rondje Afas spelen ze wel loeihard, alsof ze nog steeds een massapubliek op een festivalweide moeten bereiken. Alles wat mee kan trillen, trilt mee in de zaal en oordopjes zijn hier tot op de allerlaatste rij van de tribune zwaar aan te raden. Maar indrukwekkend is de muziek zeker.

Geheimzinnig figuur

Tame Impala maakt een eigentijdse versie van de psychedelische muziek van de jaren zestig en zeventig. Die gaat soms heel voorzichtig de kant op van de dance, vooral door de ruime inzet van keyboards, maar het uitgangspunt is zweverige, bedwelmende en dromerige rock.

Meestal wordt het als negatief ervaren als een zanger geen rechtstreeks contact met het publiek zoekt. Bij Tame Impala is het juist bijna storend als Kevin Parker, een tikje geheimzinnig figuur met Jezushaar, tussen twee nummers iets zegt tegen zijn toehoorders. Even wordt de betovering verbroken.

Wel mooi is de Engelse uitdrukking waarmee hij het nummer Elephant inleidt: ‘Shall we crack it up a notch?’ (Zullen we er een schepje bovenop doen?) Waarna een nummer volgt waarmee duidelijk wordt dat ook glamrock tot zijn muzikale bagage hoort. Elephant stampt er lekker op los en doet denken aan de seventiesgroep T-Rex.

Heel subtiel en melodieus, maar ook feestelijk is de hit The Less I Know the Better aan het einde van het concert. Zet die confettikanonnen maar aan.