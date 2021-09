Allemaal de sjaak op een rare Prinsjesdag

Martijn Bink bij Paleis Noordeinde. Beeld NOS

Het was ‘een rare Prinsjesdag’, zeiden de op volle sterkte uitgerukte NOS-verslaggevers elkaar na. Want er was opnieuw geen Gouden dan wel Glazen Koets of balkonscène vanwege de coronamaatregelen, ook al worden die komend weekend grotendeels afgeschaft. Het kabinet is bovendien al een halfjaar demissionair terwijl de formatie muurvast zit en het vertrouwen in de politiek naar een nulpunt is gedaald. En door het reisje naar Griekenland tijdens de lockdown is het koningshuis ook al minder populair.

Maar gelukkig draait de economie ‘als een malle’ en scheen het Oranjezonnetje traditioneel, dus probeerden Rob Trip en Astrid Kersseboom er toch iets van te maken. Bij de al even traditionele hoedjesparade analyseerde Kersseboom scherp: “De hoeden lijken helemaal terug te zijn dit jaar.”

Haar NOS-collega Marleen de Rooy stond bij de parkeergarage waar de busjes met Kamerleden vertrokken. Zij constateerde dat sommige Kamerleden, vooral die van de linkse partijen, waren gaan lopen. Wel of niet in de bus, dat was de belangrijkste kwestie.

Om de tijd tot de troonrede te doden kwam Kersseboom met het jaarlijkse spelletje ‘Wie is de designated survivor?’ Welk regeringslid is niet bij de troonrede, voor het geval er een bom in de Grote Kerk ontploft? Wederom bleek Stef Blok de sjaak, dus van dat spelletje was de lol ook al snel af.

Het kortste strootje bij de NOS zelf was weer eens getrokken door Martijn Bink. Hij stond bij Paleis Noordeinde waar hij de enkele verdwaalde Oranjeklanten mocht vertellen dat het koningspaar zich echt niet zou vertonen na de troonrede. Zo was Bink de designated survivor van de NOS: paraat op de plek waar niets gebeurt.

Kortom, het was inderdaad een rare Prinsjesdag.

Reageren? hanlips@parool.nl.