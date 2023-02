Alleen voor abonnees: voortaan ook toegang tot Volkskrant, AD en 9 andere titels

Alleen voor abonnees: voortaan ook toegang tot de Volkskrant, AD en 9 andere titels. Beeld Sterre Kranenburg

Abonnees van een van de nieuwstitels van DPG krijgen vanaf 20 februari geen betaalmuur meer te zien bij andere nieuwstitels. Zo kunnen ze voortaan kiezen waar ze welk nieuws willen lezen, zegt directeur marketing Bert Willemsen. “We geven volledige toegang tot al onze nieuwsmedia. Hiermee geven we onze abonnementen meer waarde.”

Een betaalde login geeft dus toegang tot alle online artikelen van Het Parool, de Volkskrant, Trouw, AD en de zeven regio-titels Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN DeStem, PZC, Tubantia, de Gelderlander en de Stentor. Dat betekent dat mensen met meerdere digitale abonnementen zouden kunnen bezuinigen. Het lezen van een complete digitale editie of een pdf-krant kan wel alleen bij de titel waar je abonnee op bent.

Van verdieping tot feel good

De mogelijkheid om alle online artikelen te lezen is van toepassing op de abonnementsvormen Digitaal, Zaterdag + Digitaal en Compleet (en niet op het goedkoopste abonnement, Digitaal Basis). Met een Digitaal-abonnement op Het Parool (2,75 euro per week) kunnen lezers daarmee ook artikelen lezen van kranten met een duurder abonnement.

“Consumenten vragen om verdieping en gebruiken verschillende bronnen,” zegt Willemsen. “Er is een grote interesse in regionieuws, en tegelijkertijd in landelijk en wereldnieuws, of opinie en achtergronden, of juist feel good-nieuws. Met deze nieuwe service kunnen we abonnees optimaal bedienen.”

