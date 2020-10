Alle straatkunst hangt bij elkaar in museum op de NDSM-werf

Interieur van museum Straat. Beeld Roderik van Nispen

In tijden van een pandemie is het des te prettiger dat Straat gevestigd is in de ruime Lasloods op de NDSM-werf, waar vroeger schepen in elkaar werden gezet. Desalniettemin is het een ‘stille opening’ die het museum vrijdag beleeft. “Dat merk je in de ruimte, maar we zijn vooral blij dat we gewoon open kunnen gaan ondanks het coronavirus,” zegt curator David Roos.

De tentoonstelling Citaat van de straat is vanaf vrijdag te bekijken in het museum. “Het is een gigantisch mooie collectie van kunstwerken, die uit de hele wereld komen. Waar je in de stad misschien maar één of twee kunstwerken ziet, zie je het nu allemaal bij elkaar.” Roos hoopt dan ook ‘een hoop creativiteit’ aan de stad toe te voegen.

Streetart Frankey

Het straatkunstmuseum opent onder meer met een werk van Streetart Frankey. “De eerste keer dat ik het pand betrad deden de massieve stalen constructies me meteen denken aan de levels van Nintendo’s populaire arcade game Donkey Kong,” zegt hij. “Zoals in een videospel moet je het hele museum uitspelen om ‘m tegen te komen.”

Maar wacht, straatkunst in een museum? Is dat niet een beetje tegenstrijdig? “Die vraag krijgen we wel vaker, en dat hebben we onszelf ook regelmatig afgevraagd. Maar de kunstenaars die de afgelopen vijf jaar naar ons toe gekomen zijn om hun werk te maken, hebben ook hun verhalen met ons gedeeld. We vertellen juist het verhaal achter het maken van de kunst, dat je op straat ook niet ziet.”

Volgende week opent ook de galerij van het museum, met werk van kunstenaar Niels ‘Shoe’ Meulman. En een feestelijke opening van het museum? Die komt er gewoon, maar dan als corona op z’n retour is: in 2021, verwacht Roos.