Alle favorieten overleven halve finale Songfestival

De plaatsing van de Servische vertegenwoordiging, de drie dames van de groep Hurricane, was de verrassendste uitkomst van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Beeld EPA

In de halve finale van het Songfestival hebben alle favoriete landen zich geplaatst voor de eindstrijd van zaterdag. IJsland, Zwitserland, Portugal, Bulgarije, Griekenland en San Marino gingen door. Met hen gingen ook Moldavië, Albanië, Finland en Servië naar de eindstrijd.

De plaatsing van dat laatste land, met drie dames in wat een commercial voor plastische chirurgie leek, was de verrassendste uitkomst van de avond. Het veld van 26 landen, met daarin als titelverdediger ook Nederland, is zo compleet.

IJsland mocht deze halve finale niet live in Ahoy optreden. Na een tweede positieve coronatest in de delegatie mag de groep van frontman Dadi Freyr Ahoy niet meer in. Tijdens de televisie-uitzending en in de zaal werden beelden van de tweede repetitie van de band en zijn nummer 10 Years vertoond. Het publiek in Ahoy, op de hoogte van de situatie, juichte net zo hard als voor de artiesten die wel in eigen persoon het podium op mochten.

De plaatsing voor de eindstrijd betekent dat zaterdag weer dezelfde clip wordt getoond. Mocht IJsland het festival winnen dan kan Freyr de trofee niet zelf in ontvangst nemen. Dat zou van de overhandiging van de prijs een unieke gebeurtenis maken, want ook de uitreiker – traditioneel de laatste Eurovisiewinnaar – is sinds Duncan Laurence in quarantaine zit met corona niet inzetbaar.

De uitzending werd geopend door een act van zangeres Eefje de Visser, danser Redouan Ait Chitt en dansgroep Forward Unlimited. In het pauzenummer was opnieuw veel ruimte voor dans. Balletdanser Ahmad Joudeh ging in duet met BMX’er Dez Maarsen onder de noemer Close encounters of a special kind.

Moesten presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit, Nikkie de Jager en Edsilia Rombley dinsdagavond nog improviseren nadat een rijdende camera uitviel, de tweede halve finale verliep zonder haperingen.