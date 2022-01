Allard Pierson komt met tentoonstelling over de musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink

Het Allard Pierson in Amsterdam komt op 15 april met de expositie Zeur niet!, over de zeven musicals van tekstschrijfster Annie M.G. Schmidt en componist Harry Bannink. Het duo maakte ze tussen 1965 en 1984 en ze waren eigentijds, kritisch en veelal grote hits.

Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink maakten tussen 1965 en 1984 zeven musicals die zich onderscheiden door politiek engagement, waarmee ze niet alleen de musical als genre in Nederland op de kaart zetten, maar er ook meteen een eigen stempel op drukten. Omdat de musicals actuele onderwerpen aankaartten, zoals vrouwenemancipatie, de seksuele revolutie, abortus, homoseksualiteit, milieuvervuiling en nucleaire oorlogsdreiging, waren de musicals van het tweetal meteen ook spraakmakend, zonder aan amusementswaarde in te boeten. Bannink was verantwoordelijk voor alle muziek bij de teksten die Schmidt voor musicals maakte.

De tentoonstelling Zeur niet! is te zien in negen zalen en toont onder andere kostuums, scripts, bladmuziek, decor- en kostuumontwerpen en vanzelfsprekend beeld en geluid uit alle zeven de gezamenlijke producties: Heerlijk duurt het langst, En nu naar bed, Wat een planeet, Foxtrot, Madam, De dader heeft het gedaan en Ping ping. Ook zijn er kleine historische documentjes te zien, zoals het tweede couplet voor het finalelied van Wat een planeet, dat Schmidt op een afgescheurd papiertje schreef, met de repetities al in volle gang.

Ook de typemachine van Annie M.G. Schmidt en de make-upkoffer van musicalster en acteur Willem Nijholt zijn er te bewonderen.

De gastconservator van de tentoonstelling is Sanne Thierens, die promoveerde op de musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Van haar verscheen op de 110de geboortedag van Schmidt, 20 mei 2021, het boek Mjoeziekul.

Zeur niet! van 15/4 t/m 30/10 in het Allard Pierson, Oude Turfmarkt 127-129, Amsterdam.