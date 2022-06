Aliona van der Horst wint Indiase filmprijs: ‘Fantastisch dat dit verhaal resoneert in India’

Russische krijgsgevangenen proberen brood te vangen in Turn Your Body to the Sun. Beeld -

Aliona van der Horst wist zondagmiddag nog van niks. Vanuit de trein in Wales zegt ze het ‘ontzettend leuk’ te vinden, en nu toch een beetje te balen dat ze niet naar het festival is gekomen. “Ik heb nog getwijfeld of ik zou gaan, maar het was een beetje last minute dat ze me uitnodigden,” zegt ze. “Maar het is fantastisch, dat het verhaal resoneert in India. Je wilt natuurlijk dat zo’n film gezien wordt door mensen die het kunnen waarderen. Ik zou ook wel willen weten wat de jury schrijft.”

Gouden Schelp

Turn your body to the sun is volgens de Indiase krant Deccan Herald bekroond met de Gouden Schelp. De documentaire beleefde in november in Amsterdam de wereldpremière op het Idfa. De regisseur volgt een vrouw die het verhaal van haar vader probeert te reconstrueren, een Sovjetsoldaat van Tataarse afkomst die in de Tweede Wereldoorlog gevangen werd genomen door de nazi’s. Zij doet dit via dagboekfragmenten die ze heeft teruggevonden en via openbare archieven en registers.

Van der Horst spit ondertussen zelf filmarchieven uit om sporen te vinden van de miljoenen Sovjetsoldaten die in de vuurlinie lagen van oorlogvoerende dictators.

Van der Horst had niet verwacht een prijs te winnen. “Weet je, je maakt een film en dan ben je eigenlijk al weer verder met de volgende. Zo’n film moet een beetje zijn weg vinden in de wereld.”

Vanaf 16 juni is Turn your body to the sun te zien in Nederlandse filmtheaters. De documentaire werd in Amsterdam eerder ook genomineerd voor de Idfa Award.