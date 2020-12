Alice in Wonderland, deel 41: Chris Nietvelt

Acteurs van Internationaal Theater Amster­dam (ITA) en bijzondere gast­acteurs lezen de komende weken Alice in Wonderland van Lewis Carroll voor. Iedere dag wordt een nieuwe aflevering gepubliceerd op de websites van Het Parool en ITA.

“Alice in Wonderland is een reis naar een onontdekte wereld,” zegt ITA-directeur Ivo van Hove, “een verhaal dat ons meesleept met de lotgevallen van de kleine Alice, die brandend van nieuwsgierigheid achter een groot wit konijn aanholt en in een konijnenhol tuimelt. Daar komt ze terecht in een ondergrondse wereld die bevolkt is met de meest wonderbaarlijke wezens waarvan ze anders nooit geweten had. Het is een meeslepend avontuur dat ons even kan doen wegdromen in deze – ondertussen ook letterlijk – ­donkere dagen.”

Onder de voorlezers van Alice in Wonderland zijn Halina Reijn, Achraf Koutet, Joy Delima, Bart Slegers, Jacob Derwig, Gijs Scholten van Aschat, Maarten Heijmans, Noortje Herlaar, Pierre Bokma, Wende Snijders , Paul de Leeuw, Aus Greidanus jr., Mark Riet­man, Hajo Bruins, Maria Kraakman, Steven Van Watermeulen, Ilke Paddenburg, Hugo Koolschijn, Thomas Cammaert, Marieke Heebink en Ramsey Nasr.

