Ali Smith: ‘Er is iets met het wilde in ons dat niet benoemd kan worden, dat zich niet laat vastpinnen’

Ali Smith. Beeld Getty Images

We ontmoeten elkaar in het Ambassade Hotel, waar ze een dag verblijft voor de promotie van haar boek. Ze praat razendsnel, alsof haar gedachten over elkaar buitelen. En wie haar heeft horen voorlezen uit eigen werk weet dat dit uptempo bij haar verhalen hoort.

Ze beweegt heen en weer in de tijd; heden en verleden wisselen elkaar af. Net zoals de landschappen en de gedachten van haar personages. De dialogen in haar boek zijn snel, geestig en gevat, ze doen denken aan pingpong. Net zoals de wijze waarop ze haar gedachten ontvouwt, in een scherpzinnige dialoog met zichzelf.

In 2016 begon Smith aan haar seizoenscyclus Herfst (2016), Winter (2017), Lente (2019) en Zomer (2020). Ze schreef de romans dicht op de tijd en ving de Engelse gemoedstoestand rondom de Brexit, het aangescherpte asielzoekersbeleid en Donald Trump. Terwijl ze Zomer schreef, midden in de lockdown van het voorjaar 2020, diende zich een ander boek aan. “Het reisde mee met Zomer en het zei tegen me: ík ben het boek.”

Ze belde haar uitgever Simon Prosser en zei: “Simon, er is nog een boek”. ‘Je bedoelt een vijfde seizoen?’ zei Simon. “Nee, maar dit boek is wel verbonden met de seizoenen. Het heet Gezelschap. Het komt voort uit de isolatie en uit de vraag: hoe blijven we verbonden ook als we niet bij elkaar zijn?” vertelt Smith. “Het verhaal kwam aangevlogen als een wilde vogel die zich niet liet temmen. Daar komt de wulp in mijn verhaal denk ik vandaan.”

Wulp of avondklok?

Gezelschap kent twee verhaallijnen, in heden en verleden. De vader van hoofdpersonage Sandy belandt in het ziekenhuis tijdens de Covid-19-pandemie. Ze doet er alles aan om niet besmet te worden. Haar oude studiegenoot Martina Inglis, met wie ze eigenlijk nooit veel contact heeft gehad, dient zich aan. Ze werkt als curator voor een museum en heeft de opdracht het befaamde (fictieve) Boothby-slot, een kostbaar smeedwerk dat ooit bij een zestiende-eeuwse geldkist van een baron hoorde, per vliegtuig naar Engeland te vervoeren.

Bij de douane wordt ze opgepakt en opgesloten in een verhoorkamer. Aan de andere kant van de muur hoort ze een stem zeggen: ‘Curlew or curfew?’ (wulp of avondklok)? Het laat haar niet meer los. Wat betekent dit? Ze belt Sandy, die was toch altijd zo goed met dit soort dingen: raadsels, poëzie?

Het andere verhaal speelt zich af in de zestiende eeuw. Een rondzwervend naamloos meisje – haar ouders stierven aan de pest – wordt opgenomen in het gezin van de edelsmid Ann Shacklock en haar man Jack. Ann leidt haar op tot smid.

Als Ann en haar man overlijden aan de pest, vallen mannen de smederij binnen, verkrachten het meisje, dumpen haar in een greppel en laten haar voor dood achter. Op een steenworp afstand vindt ze een wulpkuiken dat uit het nest is gevallen. De vogel wordt haar metgezel.

Alsof God naar je had geknikt

Terug naar het raadsel in de roman: Curlew or curfew? De stem achter de muur in de verhoorkamer op de luchthaven zegt tegen Martina: ‘Kies maar.’ Smith: “Ik zag ineens dat deze woorden maar één letter van elkaar verschillen. Ik dacht aan de relatie tussen deze woorden. In de middeleeuwen kon je met één letter gebrandmerkt worden en voor het leven getekend zijn. Curfew gaat over de tijd, over opsluiting en een curlew is de wildste vogel die er is. Wat kies je? De overheid koos ervoor om mensen op te sluiten, de makkelijkste uitweg.”

Smith vertelt: “Ik ken de wulp uit mijn jeugd in het hoogland van Schotland, waar ik opgroeide. Er zijn fantastische verhalen over de wulp te vinden. Lang geleden dachten mensen dat een vogel met zo’n lange snavel met een gebogen uiteinde geen voedsel tot zich kon nemen en lucht at. Het was een pure vogel. Als je een wulp zag, was het alsof God naar je had geknikt. En dan is er ook nog het fantastische gegeven dat een groep wulpen een ‘curfew of curlews’ wordt genoemd.”

Gefascineerd door de etymologie

“Ik houd van wilde dieren en planten, maar ik ken ze vaak niet bij naam. Dat raakt ook aan een fascinatie van me. Er is iets met het wilde in ons dat niet benoemd kan worden, dat laat zich niet vastpinnen. Daar komt het naamloze meisje ook vandaan. Ze wil vrij zijn en is niet belast met de geschiedenis van een naam.”

Smith zoekt de belangrijke woorden waar ze mee werkt altijd op in het woordenboek. Ze is gefascineerd door de etymologie. De precieze herkomst en betekenis van een woord kennen, levert soms ook ingangen voor haar verhalen op. In vertaling kan deze betekenis wegvallen, daarom hebben vertalers Karina van Santen en Martine Vosmaer sommige woorden of zinnen niet uit het Engels vertaald.

Edelsmid Ann Shacklock vertelt het meisje dat ‘cur-few’ komt van ‘cover the fire’ (bedek het vuur). Betekent ‘cur-lew’, in analogie hiervan wellicht ‘bedek de leeuw’? Smith schuift naar het puntje van haar stoel en slaat op haar knieën. “Briljant! Ik wist niet dat lew ook leeuw betekent. Dat slaat helemaal terug op het vraagstuk van het boek: tem je het wilde?”

In Herfst zegt een van de personages: ‘Je moet de ander altijd verwelkomen in je verhaal.’ Is de wulp de ander in dit verhaal? Smith lacht: “Ik heb me wel lang afgevraagd waarom ik in godsnaam zo nodig over de wulp moest schrijven. Wat ik doe is het verhaal uit mijn onderbewuste naar buiten brengen.”

“Er zijn allerlei soorten anderen in dit verhaal, iedereen vindt elkaar heel erg anders. Mensen zijn bang voor anderen, ze roepen: neem het anders-zijn weg! Sommige vinden dat mensen die asiel zoeken in Groot-Brittannië op een vliegtuig naar Rwanda moeten worden gezet. Dat soort ideeën. Terwijl de ander, ‘het’, zijn wijzelf.”

Genderdiversiteit is een thema

De personages in Gezelschap, die elkaar allemaal enigszins bevreemd tegemoet treden, ontsnappen bijna allemaal aan de stereotype genderrollen: van verteller Sandy is het gender een tijdlang niet bekend, Lea, een van de kinderen van Martina is non-binair en Ann Shaklock en het meisje zijn smid, wat in de middeleeuwen een mannenberoep was.

Genderdiversiteit is een thema dat zich, zonder dat Smith zich er heel erg bewust van was, heeft opgedrongen. “Ik schrijf hier ook over in How to be both (2015), over hoe het is om geen gender te hebben of om je gender te verbergen om kunst te kunnen maken. Als je de schilderingen van de renaissanceschilder Francesco della Cossa ziet, weet je dat hij vrouwen echt begreep. Ik denk dat hij deels vrouw was. Als ik aan het schrijven ben, worden dit soort dingen ineens zichtbaar.”

De meeste kunst uit de middeleeuwen wordt toeschreven aan mannen, maar het fictieve Boothby-slot in de roman is vervaardigd door een vrouw. Smith: “Fictie is een soort waarheid. Leugens willen de waarheid veranderen, maar fictie wil iets echts vertellen. Dit verhaal over het Boothby-slot diende zich gewoon aan, maar ik zie bij mezelf wel een neiging om niet-erkende verhalen en personages op te voeren en het niet-erkende is meestal vrouwelijk.”

Verteller Sandy zegt: ‘Een verhaal is nooit een antwoord, het is altijd een vraag.’ Smith: “Dit vat mijn ideeën over het vertellen van verhalen goed samen, verhalen moeten altijd open zijn en niet gesloten, zodat we ons met open vizier door de wereld kunnen bewegen.”