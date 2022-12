Ali B, Van Nieuwkerk, Römer: 2022 was het jaar dat de Hilversumse mediabeerput openging

Johan Derksen, Matthijs van Nieuwkerk en Ali B vielen onder anderen van hun sokkel dit jaar. Beeld Gijs Kast

Boos doet The Voice de das om

Alsof er een bom was afgegaan op het Media Park, zo groot was de impact van de Boos-uitzending over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato (die al onder vuur lag wegens een eerdere beschuldiging) bleken jarenlang over de schreef te zijn gegaan bij jonge, vrouwelijke kandidaten van het zangprogramma.

John de Mol zag de uitzending en stond daarna Tim Hofman te woord, wat op papier een dapper besluit was, maar in de praktijk tamelijk dramatisch uitpakte. De grote baas vond dat vrouwen die iets vervelends meemaakten dat gewoon moesten melden, er waren immers ‘loketten’. Van de beschuldigde mannen werd nadien weinig meer vernomen, op wat korrelige beelden op luchthavens op het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer na. En ook over een eventuele terugkeer van The Voice op de Nederlandse televisie blijft het al enige tijd stilletjes.

Lil Kleine vindt zichzelf grootste slachtoffer

Ibiza Stories. Zo heette Lil Kleines album dat eind januari verscheen. Het bevatte zijn versie van een incident dat op het vakantie-eiland plaatsvond. Daar kwam de politie af op een melding van huiselijk geweld door zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes. Strekking van het album: er was hier maar één echt slachtoffer en dat was de kleine rapper zelf. Want die mocht door al het gedoe – dat de media uiteraard volledig hadden opgeblazen – zijn kind nauwelijks meer zien.

De inkt van de – vernietigende – recensies was nog niet droog of een gelekt filmpje onthulde hoe duister geweld binnen een relatie daadwerkelijk eruitziet. Sindsdien is Kleine (Jorik Scholten, 28), eerder nooit te beroerd zijn eigen grootsheid eigenhandig op te poetsen, uit het zicht verdwenen. Zijn nieuwe platenlabel Sony haalde het contract door de versnipperaar. Manager Nathan Moszkowicz bezint zich officieel nog steeds op de samenwerking, maar verwijderde de rapper wel van de bedrijfswebsite. Het enige verdere, ook niet bijster hoopgevende, nieuws was een rechtszaak tussen Vaes en Kleine waarin onder meer werd getwist over wie de broodrooster mocht houden.

Derksen steekt kaars maar weer eens in het kruitvat

Johan Derksen viel al zo vaak van zijn sokkel dat het gras eromheen al volledig kaal moet zijn. Zijn vertelling over de kaars die hij in zijn jonge jaren – Napoleon leefde nog – achterliet tussen de benen van een bewusteloze vrouw, viel in de categorie ‘het kan altijd nog banaler en lomper’.

Hoewel nergens een flinter bewijs voor het verhaal werd gevonden, was Derksen weer precies waar hij wilde zijn: in de maximale ergerniszone van woke Nederland én in het middelpunt van alle belangstelling. De geoliede werking van dat laatste mechanisme mogen veel media zich overigens zelf aanrekenen. Die bliezen de affaire op tot een nieuwszaak van werkelijk belang.

De door Derksen & co zo gehekelde cancelcultuur bleek voor hem zelf overigens wederom niet te bestaan. Na een paar weken afkoelen – en schielijke interviewtjes vanuit zijn veste van vrije meningsuiting te Grolloo – was Vandaag Inside terug op de buis om tijdens het WK weer goudomrande kijkcijfers te scoren. Kassa!

Johan Derksen viel al zo vaak van zijn sokkel en kon ook na zijn kaarsverhaal gewoon door op tv. Beeld Gijs Kast

Arnold Karskens foetert er lustig op los

Permanente ophef was er afgelopen jaar ook om Ongehoord Nederland!, de omroep die beloofde een stem te geven aan hen die zich ongehoord voelden. In de praktijk bleken dat paradoxaal genoeg de luidruchtigste mensen: extreemrechtse politici, complotdenkers, virusmalloten en Patrick Kicken. En omroepbaas Arnold Karskens, ooit een gerespecteerd oorlogsverslaggever die de Tweede Kamer bijpraatte over de tribale verschillen in Afghanistan, is verworden tot een foeterende Trump-incarnatie die moord en brand schreeuwt zodra hij tegengas krijgt.

Bestuurders zitten er ondertussen flink mee in hun maag. NPO-ombudsman Margo Smit tikt de vingers blauw aan vuistdikke rapporten over ON!, NPO-baas Frederieke Leeflang is de omroep ook liever kwijt dan rijk maar kijkt naar staatssecretaris Gunay Uslu, die op eieren moet lopen. Gaan we ook in 2023 nog veel over horen, dat ON!

Broekman, De Munk, De Mol: zaken zonder winnaars

Een aantal BN’ers die in het MeToomoeras terecht waren gekomen kwamen er ook weer uit, zij het gehavend. Acteur Manuel Broekman werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van aanranding van een bardame in een Amsterdamse kroeg. Danny de Munk werd beschuldigd van verkrachting, door een vrouw met wie hij vijftien jaar eerder had samengewerkt bij de musical van Ciske de Rat, maar die aangifte werd geseponeerd.

Johnny de Mol nam afscheid van HLF8 nadat zijn ex Shima Kaes had beweerd door hem mishandeld te zijn. Er cirkelden zelfs vliegtuigjes boven Amsterdam die opriepen om Kaes en haar ‘juridisch adviseur’ Karim Aachboun te steunen, maar dat mocht niet baten: niet De Mol maar Aauchboun wordt vervolgd, wegens afdreiging. Vaak valt dan te horen dat dit zaken ‘alleen maar verliezers kennen’, en vaak is dat helaas ook waar.

Kees van der Spek velt Derk Bolt

Een beetje een vreemde eend in de bijt, maar het was dan ook een heel vreemde casus. Misdaadverslaggever Kees van der Spek, een man wiens naam en uiterlijk op een wonderlijke manier samenvallen, had zich vastgebeten in het programma Spoorloos. En wat bleek: meerdere adoptiekinderen waren in Colombia gekoppeld aan verkeerde biologische ouders.

Pijnlijk natuurlijk, maar minstens zo pijnlijk was het interview dat presentator Derk Bolt daarna gaf bij Khalid & Sofie. Bolt had zich voorgenomen om zijn levenswerk niet te laten besmeuren, en koos voor de vlucht naar voren. Het leidde tot een ongemakkelijk schreeuwgesprek dat de kijker achterliet met acute tinnitus. Inmiddels heeft Spoorloos bevestigd dat er in drie gevallen sprake was van een mismatch. (Totaal niet ter zake doend pubquizfeitje: de bijnaam van Van der Spek is ‘Kezus van Nazareth’, omdat hij geboren is in Nazareth.)

Ali B wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en verkrachting. Beeld Gijs Kast

Grace haalt uit tussen supermarktschappen

Op zich goed nieuws voor wie graag ziet dat ook de laatste traditionele rollenpatronen worden doorbroken: ook je gedragen als een jezelf op de borst trommelende macho is geen exclusief mannelijke zaak meer. Glennis Grace zorgde met een flitsbezoek aan haar supermarkt voor een onvermoede vrouwelijke inhaalslag. Een rechtse directe in dit geval, want de zangeres – op het podium ook al koningin van de uithaal – kwam juridisch niet weg met het geweld dat ze gebruikte tussen de schappen van het plaatselijke Jumbofiliaal.

Na het afwerken van de haar opgelegde taakstraf van 200 uur kan Grace (Glenda Batta, 44) op zoek naar wat er tussen de puinhopen rest van haar loopbaan. Hoe bijvoorbeeld verder met de Ladies of Soul? Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis annuleerden hun Ziggo Domeconcerten en maken voorlopig geen aanstalten hun soul sister terug te vragen. Voor Grace geldt ondertussen het mantra van The Supremes: You can’t hurry love/No, you just have to wait.

Justitie gaat Thijs Römer vervolgen

Ook al een heel onplezierige zaak is die rond Thijs Römer. De acteur wordt beschuldigd van sextortion van minderjarige meisjes. Dat is een vorm van afpersing, waarbij seksueel getinte berichten of video’s als chantagemiddel worden gebruikt. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels aangegeven Römer te gaan vervolgen. De acteur heeft de beschuldigingen – de voorvallen zouden ongeveer vijf jaar oud zijn – altijd ontkend en zegt een tegenzaak voor smaad te overwegen. Enige die plezier had om alle treurnis was Geert Wilders, die in Römer een van zijn grootste online critici vond. ‘Groetjes aan het OM!’ verkneukelde hij zich op Twitter.

Taboe op verslaving bijna geslecht

En dan waren er nog de nodige BN’ers die de wijk namen naar een kliniek (opvallend vaak in Zuid-Afrika) om af te kicken van het een of van het ander. André Hazes, Dave Roelvink, Rick Brandsteder (opvallend vaak hadden ze een bekende vader), Eva Simons, Jessie Jazz Vuijk, Koen Kardashian, ach u kent ze vast niet allemaal, maar allen gebruikten dus meer drank en drugs dan goed voor ze was. Wat steevast volgde was een ‘openhartig’ interview waarmee ze hoopten om het ‘taboe’ op verslaving te slechten.

De enige die zijn overmatige drankgebruik stug bleef ontkennen was zanger Tino Martin. Die schijnt geregeld dronken op het podium te staan en dan vals te zingen, voorheen nooit diskwalificaties voor een volkszanger, maar kennelijk toch problematisch. Blijkt het taboe toch nog te bestaan.

Zelfs maestro Van Nieuwkerk doorrrrrr het ijs

Het stof van de affaire rondom de De Wereld Draait Door-jaren van Matthijs van Nieuwkerk is nog steeds niet neergedaald. De grap ‘Zeg: sorry meneer... (vul hier naam van de cabaretier/personeelschef in)’ belandde inmiddels in veel geestig bedoelde kerstborrelspeeches. Ondertussen lopen er bijna meer onderzoeken naar wangedrag, machtsmisbruik en struisvogelpolitiek bij het programma én omroep BNNVara, dan de Volkskrant pagina’s uittrok om de misstanden bij DWDD te beschrijven.

Van Nieuwkerk nam ontslag bij BNNVara en zag ook zijn presentatiewerk bij de NTR gepauzeerd. De pijlen richtten zich daarna al snel op Frans Klein, die lang directeur was bij de omroep en meldingen zou hebben genegeerd en het redactieleden opbrandende systeem zo bewust in stand hield.

Hoe dit afloopt? In de glazen bol zien we voor 2023 behalve de openbaring van enkele vergelijkbare Hilversumse brulboeizaken ook een gedwongen vertrek van Klein en een overstap van Van Nieuwkerk naar RTL. Daar vervangt hij Eva Jinek die halverwege volgend jaar een lange sabbatical van haar latenighttalkshow aankondigt.