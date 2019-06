Ali B. stort zich als Dr. Phil op vooroordelen

Ali’s Mensentuin Beeld SBS6

Ali B had weer een nieuw programma, Ali’s Mensentuin, en Lips ging er eens goed voor zitten, ook al was het op SBS6. Want het programma ging juist over vooroordelen, dus wilde Lips graag genezen van het vooroordeel dat SBS6 diepgang en originaliteit ontbeert. In Ali’s Mensentuin ontvangt Ali B groepen waar iedereen een vooroordeel over heeft: dit keer Marokkanen, veganisten, bikers, realitysterren en vrouwelijke bodybuilders.

“Maar lijken we niet meer op elkaar dan we denken?” zei de voice-over. Vast wel. “Maar eerst zetten we de vooroordelen nog even flink aan,” zei Ali B.

Want om nu meteen naar de voor de hand liggende slotconclusie te racen, daar vul je geen programma mee.

De Marokkanen voldeden alvast aan een van de vooroordelen: van de zes uitgenodigde gasten was de helft niet komen opdagen en zat er minstens eentje vast. Maar bij de zes vervaarlijke uitziende bikers zaten een verpleegkundige met een zachte g en een dominee.

Vervolgens ging Ali B als een Marokkaanse Dr. Phil vragen stellen. “Wie heeft er vaker dan één keer vastgezeten? Wie heeft er een fobie?” Er bleek een biker met claustrofobie tussen te zitten en een met spinnenangst. Omgekeerd zat bij de veganisten iemand die liefst 53 keer was gearresteerd. Lips herkende in deze Peter de ‘vegan streaker’ die tien jaar terug – een eeuwigheid in tv-land – al door Paul de Leeuw werd uitgekleed. En Lips herkende vooral het format van een Deens filmpje (All That We Share) over vooroordelen dat twee jaar geleden viraal ging op You­Tube. Zelfs de inleiding van Ali B was hetzelfde (“Ik ga jullie vragen stellen die misschien persoonlijk zijn”).

Dus bleek ook dit SBS-programma, hoe goedbedoeld ook, verre van origineel. Waarmee Lips toch weer een vooroordeel jegens SBS bevestigd zag.

Reageren? hanlips@parool.nl