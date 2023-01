Alfred Lagarde, de dj met bulderstem die zelf een artiest werd, herleeft in een podcast

Alfred Lagarde in 1982 in de Vara-studio. Beeld ANP

Als Nederland ontwaakt op 1 januari 1998 heeft HitRadio Veronica een FM-frequentie en gaat daarom verder als Veronica FM. Alle jingles en promo’s van de nieuwe zender zijn ingesproken door Alfred Lagarde. Maar op diezelfde dag wordt in een van de eerste nieuwsbulletins op het radiostation ook zijn overlijden bekendgemaakt. Een hersenbloeding is ‘Big Bad Al’ fataal geworden. Zijn stem blijft nog jarenlang te horen op Veronica FM.

Lagarde was dé stem voor de generatie die opgroeide tussen de jaren 80 en zijn dood, aldus radiopresentator Tim op het Broek (40). Naast zijn radiowerk was in vrijwel ieder commercialblok zijn bulderstem te horen. Hij sprak reclames in, maar ook filmtrailers en Postbus 51-spotjes. “Eind jaren 80 reed hij rond in een Saab waarin een autotelefoon zat,” vertelt Op het Broek. “Zo was hij bereikbaar om spotjes in te spreken. Dat was zijn grote bron van inkomsten. Op een gegeven moment had hij een telefoontje gemist en sprak Adam Curry daarom een reclame in. Dat gebeurde Alfred geen tweede keer. Daarop liet hij nog twee telefoons in zijn auto installeren. Zodat hij áltijd bereikbaar was voor een nieuwe klus.”

Bulderstem

Op het Broek vond in het pand van zijn werkgever Kink in Hilversum een doos met oude opnames van Lagarde, wiens echte naam Alfred van der Garde was. Hij besloot daarmee een podcast te maken om de radiomaker te eren. Daarin gaat Op het Broek ook terug naar de tijd voordat de stem van Lagarde zo dominant werd. De bulderstem waarmee hij tot zijn dood in vele huiskamers kwam, was er toen nog niet. Sterker nog, bij Radio Noordzee zat een brave man, die niets had van het seks-, drugs- en rock-’n-rollimago dat hij later zou krijgen.

Leo van der Goot, destijds collega bij de zeezender, vertelt Op het Broek over die transformatie. “Vroeger dronk Alfred gewoon niet. Dat is later veranderd en dat heeft hem naar de klote geholpen.” Want nadat hij het schip van Noordzee had verlaten en bij de VARA was gaan werken, veranderde het leven van Lagarde flink. Op het Broek: “Het was een gigantisch contrast. Hij werd één met muzikanten. Hij raakte bevriend met Steve Lukather van Toto en de rockers van Mother’s Finest. Wat die artiesten allemaal meemaakten on the road, beleefde hij ook. Hij begreep de muzikanten en werd zelf een artiest.”

Maar dat had zijn keerzijde. “Hij heeft zo ontzettend hard geleefd,” zegt Op het Broek. “Ik sprak Lukather en die zei: ‘Alleen Keith Richards van The Rolling Stones zou hem bij kunnen benen.’ Zelfs de leden van Toto konden het op een gegeven moment niet meer aan.”

Extreem gevoelig

Toch is dit niet per se de kant van Lagarde die de radiomaker wil laten horen in de podcast. “Ik kende vooral die seks-, drugs- en rock-’n-rollverhalen. Maar Alfred bleek extreem gevoelig. Ik dacht altijd aan de branie van Veronica. Ook in de spotjes die hij insprak, kwam altijd een bepaalde stoerheid naar voren. Maar hij zat soms met tranen in de studio, omdat een plaat hem raakte.”

Lagarde draaide alles wat hij zelf mooi vond. “En dat kondigde hij aan met zo’n overduidelijke overtuigingskracht in zijn teksten. Dat komt natuurlijk ook door de manier waarop hij leefde. Frits Spits zei het heel mooi: ‘Hij begreep de ziel van de muziek’.”

Lagarde mag niet vergeten worden, vindt Op het Broek. “Dj’s als Van Inkel worden altijd genoemd als grote voorbeelden, en terecht. Maar een naam als Lagarde valt een beetje weg. Ik hoor eigenlijk nooit meer een radiomaker van mijn generatie over hem. Met deze podcast hoop ik mensen te inspireren. Met het verhaal van iemand die uniek was en zich echt nergens wat van aantrok.”

De podcast More than a feeling over Alfred Lagarde is te beluisteren in je favoriete podcastapp of via kink.nl/lagarde