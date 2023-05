Alexandru Belc maakte met ‘Metronom’ een invoelende film over de Ceaușescu-dictatuur: ‘Muziekprogramma Metronom was een van de weinige verzetjes’

Beeld uit ‘Metronom’. Beeld Filmdepot

“Het begon als een documentaireproject, ik wilde een documentaire maken over het Roemenië van de jaren zeventig, over de jonge generatie die op zoek was naar vrijheid op een plek waar geen vrijheid was. Tijdens mijn research stuitte ik op zoveel verhalen die ik niet kwijt kon in een documentaire dat ik van plan ben veranderd, maar de getuigenissen vormen wel de basis. Uiteindelijk is het een intiem liefdesverhaal tussen twee tieners geworden. Pure fictie, maar met een zeer exacte historische context.”

In zijn fictiedebuut Metronom reconstrueert de Roemeense regisseur Alexandru Belc de benauwende onvrijheid onder de Roemeense dictatuur van Nicolae Ceaușescu. Het is 1972; het land wordt in een ijzeren greep gehouden door de Securitate, Ceaușescu’s veiligheidsdienst. Een van de weinige verzetjes voor de jeugd is het muziekprogramma Metronom, dat clandestien in Roemenië wordt uitgezonden door Radio Free Europe.

Belc – die vorig jaar in Cannes werd onderscheiden met de regieprijs van de tweede competitie Un Certain Regard – was negen toen dictator Nicolae Ceaușescu in 1989 werd terechtgesteld, en heeft zelf nooit geluisterd naar Radio Free Europe. “Maar ik heb er voldoende van meegekregen om me een beeld te kunnen vormen van hoe de dingen destijds waren. Ik heb een oudere zus, zij is vier jaar ouder dan ik, en mijn ouders hebben me ook veel verteld. Mijn moeder was lerares en mijn vader werkte in een grote fabriek. Zij voegden zich naar het systeem; ze probeerden zo min mogelijk aandacht op zich te vestigen. Ze waren heel voorzichtig, alles gebeurde achter gesloten deuren. Natuurlijk hadden ze vrienden en dronken ze thee en bespraken ze politiek, maar ze hadden een ander lot dan mijn personages; die verhalen komen hoofdzakelijk van andere mensen met wie ik heb gesproken.”

Radio Free Europe

Radio Free Europe werd in 1949 in Berlijn gesticht door de National Committee for a Free Europe, onderdeel van de CIA, en was een van de vele schakels in de Amerikaanse ideologische strijd tegen het communisme, doceert Belc. “In de jaren tachtig was het een radiostation in ballingschap, dat uitzond in heel Oost-Europa, dus niet alleen in Roemenië, maar ook in landen als Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije. Het was het enige alternatief voor de propaganda radio en tv-stations, maar het was verboden ernaar te luisteren. Metronom was het muziekprogramma van de legendarische presentator Cornel Chiriac.”

De voertaal van het programma was Roemeens, maar er werd ook naar geluisterd door Polen en Bulgaren. “Ook al verstonden ze zijn taal niet, ze luisterden naar de muziek. Het was de enige manier om naar popmuziek te luisteren, want op de Roemeense stations werd alleen volksmuziek gespeeld. Met zijn inspirerende verhalen en de door hem gedraaide muziek heeft Chiriac de levens van ontelbare jonge mensen beïnvloed.” Met gevoel voor drama: “Hij was een icoon voor de jeugd, en dus een nachtmerrie voor het regime. In 1975 is hij vermoord; tegen middernacht is hij neergestoken in de buurt van zijn auto, op een parkeerplaats in München. We weten nog steeds niet niet wat daar precies is gebeurd, maar in Roemenië wordt er alom vanuit gegaan dat het een politieke moord was, uitgevoerd door of in opdracht van de Securitate.”

Regisseur Alexandru Belc: ‘Getuigenissen over het Roemenië van de jaren zeventig vormen de basis van ‘Metronom’.’

Alles en iedereen was verdacht

Belc deed veel archiefonderzoek naar de Securitate-afdeling die zich speciaal op jongeren richtte. “Er zijn duizenden, duizenden pagina’s archief bewaard gebleven. In elke stad werd de jeugd gevolgd, door een enorm aantal geheim agenten en steeds meer geronselde jongeren. Alles en iedereen was verdacht. Ik vond een briefje met de namen van de gasten van een feestje. Die jongens en meisjes zijn allemaal het land uitgezet. Het was hallucinant. Er zijn zoveel levens geruïneerd, om volstrekt onbeduidende redenen.”

Belc neemt een slok water, vervolgt dan: “Een jongeman had een wedstrijd gewonnen bij Radio Free Europe; de prijs bestond uit drie platen. Die werden natuurlijk onderschept door de Securitate. Ze hebben alles vertaald en de songteksten uitgespit op subliminale informatie. Vervolgens hebben ze hem thuis opgehaald, meerdere malen, telkens als zijn ouders niet thuis waren, om hem te ondervragen. Want ze begrepen maar niet wat er zo belangrijk was aan het winnen van drie elpees – er moest meer achter zitten. Nu lach je erom, maar het was een traumatische ervaring voor de persoon in kwestie, die ik uitvoerig heb gesproken. En hij heeft nog geluk gehad, want hij is het land niet uitgezet en ook niet van de universiteit gestuurd. Met veel anderen is het veel minder goed afgelopen.” Na een diepe zucht: “In Roemenië is de toestand nu zo slecht dat veel mensen terugverlangen naar deze tijd. Het is een gebrek aan historisch besef; mensen hebben de neiging om het verleden heel snel te vergeten en te roepen dat het vroeger beter was.”

