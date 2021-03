Alexander Pechtold is geknipt als Marcel van Dam

De achterkant van het gelijk, BNNVara. Beeld BNNVara

Een legendarisch programma nieuw leven inblazen, is dat wel zo’n goed idee, vroeg Lips zich af toen hij vernam dat De achterkant van het gelijk terugkwam op tv. En is Alexander Pechtold – kereltje Pechtold, flitst dan automatisch door Lips’ hoofd – wel de aangewezen persoon om in de voetsporen te treden van Marcel van Dam?

Vorige week was hij al aangenaam verrast, toen in de eerste aflevering ceo’s van vooraanstaande bedrijven het vuur vriendelijk aan de schenen werd gelegd. En ook gisteren bleek dat het werkt: zes burgemeesters (waar was Femke?) kregen prikkelende dilemma’s voorgelegd over waar de burgemeester ophield en de mens begon. “Mag een zedendelinquent na zijn gevangenisstraf bij u in de buurt wonen of liever naast een politiebureau?”

Het had zomaar dodelijk saai kunnen uitpakken, maar Pechtold is geknipt voor het programma: snappy, snugger en goed geïnformeerd. Uitermate prettig. Met een enorm tempo legde hij de burgemeesters langs de lat. Een socratische lat, dus, verklaarde de voice-over bij aanvang gelukkig: “Niet om te winnen, niet om iemand in een hoek te drijven, maar om gezamenlijk achter de waarheid te komen.”

Lips besloot desondanks verder te kijken, het was dit of nóg een keertje Ik vertrek. Maar hij werd dus allerminst teleurgesteld. Natuurlijk konden burgemeesters de neiging sociaal wenselijk te antwoorden niet steeds onderdrukken. Maar Pechtold, die de kunst verstaat monden op een vriendelijke manier te snoeren, hield ze bij de les.

Alleen Hubert Bruls, de burgemeester van Burgemeesterland, was niet altijd af te stoppen. Verder kwam Lips erachter dat als Joe Biden Loon op Zand vereert met een staatsbezoek, hij van burgemeester Hanne van Aart dat laatste stukje naar het gemeentelijk archief ook prima te voet kan doen.

Een verademing: inhoudelijke televisie die toch ook plezierig mag zijn. Lips pleit voor meer socratische programma’s!

