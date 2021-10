Alec Baldwin in tranen gespot na schietincident op filmset

Beeld AP

Het Amerikaanse tijdschrift People deelt een foto van na het incident waarop de acteur met tranen in zijn ogen aan het bellen is. Baldwin heeft zelf nog niet op het incident gereageerd.

Van kwade opzet lijkt geen enkele sprake, maar Baldwin is inmiddels bekender om alle rellen en incidenten dan om zijn rollen. Het had niet veel gescheeld of de in New York geboren Alec Baldwin (63) was Batman in de gelijknamige film uit 1989 van Tim Burton. De felbegeerde rol ging uiteindelijk naar zijn collega uit Beetlejuice van een jaar eerder: Michael Keaton. Niet dat zijn carrière vervolgens in het slop raakte.

Baldwin dook op in talloze films, van The Hunt for Red October (1990) en Glengarry Glen Ross (1992) tot The Edge (uit 1997, tegenover Anthony Hopkins) en Oscarwinnaar The Departed (2006). Het bleef toch vaak bij bijrollen (zoals in de laatste Mission: Impossible-delen).

Het grootste aandeel had hij in de komische tv-serie 30 Rock, waarvoor hij zeven Screen Actor Guild Awards, drie Emmy Awards en twee Golden Globes won. Prijzen en lof kreeg hij ook voor zijn imitatie van voormalig president Donald Trump in Saturday Night Live. Maar hij beschouwt zichzelf niet als iemand van de A-lijst.

Eind 2009 kondigde Baldwin aan dat hij na afloop van zijn contract voor de televisieserie 30 Rock het acteren voor gezien zou houden. In het tijdschrift Men’s Journal zei de acteur dat hij zijn hele filmcarrière als een mislukking beschouwt, om vervolgens toch weer overal op te duiken. “Het doel van iedere filmster is om een film te maken waarbij je vertolking de film verder helpt: hij wordt een commercieel succes of krijgt lovende kritieken. Ik heb dat nooit gehad,” klonk het toen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Alec Baldwin bij een politiebureau in New York na een incident in 2018 met een ruzie over een parkeerplaats. Beeld Reuters

Vechtpartijen en relletjes

Eén ding is zeker: Baldwin behoort wél tot de A-lijst van acteurs die om de haverklap het nieuws halen om controversiële uitspraken, vechtpartijen en andere relletjes. Dat begon al met zijn breed in de pers uitgemeten scheiding met actrice Kim Basinger in 2002, met wie hij negen jaar getrouwd was. In zijn memoires stelt hij dat zijn ex-vrouw over een periode van zeven jaar een slordige 1,5 miljoen dollar spendeerde om hem zijn rechten als vader af te nemen.

Met Basinger kreeg hij een dochter, Ireland, die de inzet werd van een bloedige vechtscheiding. In een uitgelekte voicemail noemde Baldwin (volgens Basinger opvliegend en gewelddadig) het toen 11-jarige meisje boos en onbeschoft en een ‘hersenloos varkentje’, waarna de twee jarenlang geen contact hadden.

De relatie is inmiddels gelijmd. In de komische special The Roast of Alec Baldwin (2019) maakte Ireland er talloze grappen over. “Pap, ik ben Ireland,” sprak ze hem lachend toe. Ook zei ze dat ze bijna niet van The Roast af had geweten, omdat ze ‘de laatste twaalf jaar geen voicemails van haar vader heeft gecheckt’. “Ik ken hem als die gast van de helft van mijn verjaardagsfeestjes.”

Lees door onder de post met zijn dochters, onder wie Ireland (links). Rechts zijn vrouw Hilaria.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Alec Baldwin (@alecbaldwininsta) op 22 Oct 2021 om 4:04 PDT

De uitgesproken Democraat en dierenrechtenactivist met nog drie acterende broers (Stephen, William en Daniel) zei in een uitzending van Late Night with Conan O’Brien in december 1998, vlak voor de impeachment van toenmalig president Bill Clinton, dat Henry Hyde, voorzitter van het gerechtelijke onderzoek, en zijn familie zouden moeten worden gestenigd. Hij bood daar later zijn excuses voor aan. Het bleef niet bij één controversiële uitspraak.

Arrestaties

Hij haalt zich geregeld woede op de hals in talkshows en zijn eigen podcasts door het bijvoorbeeld op te nemen voor van #metoo beschuldigde collega-acteurs en het verdedigen van de omstreden cineast Woody Allen.

Dat waren woorden. Baldwin werd ook meermaals gearresteerd na opstootjes met (en het slaan van) fotografen of het negeren van verkeersregels. En in 2011 kreeg hij het aan de stok met American Airlines, dat hem uit een vliegtuig zette vanwege ‘opruiend gedrag’.

Hij zou voor het opstijgen hebben geweigerd zijn telefoon uit te zetten en zich agressief hebben gedragen. De laatste jaren is Baldwin vooral in het nieuws om zijn huwelijk met yoga-instructeur Hilaria Baldwin (37). Ze hebben samen zes kinderen.