Alec Baldwin: ‘Ik heb de trekker niet overgehaald’

Tot nu toe werd gedacht dat Baldwin het pistool hanteerde dat Halyna Hutchins fataal raakte, maar volgens de acteur heeft hij ‘de trekker niet overgehaald’. Beeld AP

Het hele interview wordt donderdag op de Amerikaanse tv-zender ABC uitegzonden.

In de vrijgegeven beelden stelt interviewer George Stephanopoulos onder meer dat het overhalen van de trekker niet in het script stond. Baldwin zegt daarop dat hij de trekker inderdaad niet heeft overgehaald. “Nou, de trekker is niet overgehaald. Ik heb de trekker niet overgehaald,” zegt Baldwin. Als Stephanopoulos dat herhaalt, bevestigt Baldwin zijn eerdere antwoord. “Nee, ik zou nooit een pistool op iemand richten en dan de trekker overhalen. Nooit.”

Het is voor het eerst dat Baldwin zich uitspreekt over het al dan niet overhalen van de trekker. Tot nu toe is alom gesteld dat Baldwin het pistool, dat in plaats van losse flodders een echte kogel bevatte, hanteerde toen cameravrouw Hutchins fataal geraakt werd. Een tweede crewlid raakte bij het incident gewond aan zijn schouder. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog altijd gaande.

Intens interview

ABC maakte dinsdag bekend dat journalist Stephanopoulos bijna anderhalf uur heeft gesproken met Baldwin. “Hij was heel open en beantwoordde elke vraag,” zei de journalist in het programma Good Morning America. “Ik heb de afgelopen twintig jaar duizenden interviews gedaan voor ABC, maar dit was het meest intense gesprek dat ik ooit heb gehad.”