Albumrecensie: Måneskin laat zien hoe je na een Eurovisiezege succesvol blijft

Måneskin: Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis en Damiano David. Beeld Getty Image

Wie wil weten hoe je het Songfestival als springplank voor internationaal succes gebruikt, hoeft alleen het verhaal van rockband Måneskin te horen. Sinds de Eurovisiezege in Rotterdam Ahoy in 2021 speelde het Italiaanse viertal al op het hoofdpodium van Pinkpop en werd het genomineerd voor een Grammy. Volgende week zondag wordt duidelijk of de groep inderdaad wordt gekroond tot beste nieuwe artiest. Weer drie weken later speelt Måneskin in een uitverkochte Ziggo Dome.

Voor wie de band nog steeds vooral associeert met het incident tijdens de puntentelling van het Songfestival, waarbij zanger Damiano David cocaïne leek te snuiven (een bloedtest toonde aan dat hij geen drugs had gebruikt), meldt de frontman bij het verschijnen van het album Rush! nog maar eens dat hij al twee jaar geheelonthouder is.

Hoewel: voor het opnemen van een van de songs ging de fles toch weer eenmalig open. Om de tekst van het vuige Kool Kids - over hoe de bandleden voor hun succes met de nek werden aangekeken - met de juiste intensiteit in te zingen, zoop David zich vooraf een stuk in de kraag.

Het resultaat is een lekker smerige rocktrack, die het verhaal van Måneskin in minder dan drie minuten samenbalt. De outcasts van toen hebben zoveel gelijkgestemden om zich heen verzameld dat ze op hun eigen manier de mainstream hebben bereikt.

Vluchtige liefde

Hoewel Rush! formeel het derde groepsalbum is, geldt de plaat als internationaal debuut, met alleen songs van na de Songfestivaltriomf, een gastbijdrage van Rage Against the Machinegitarist Tom Morello en de medewerking van een team erkende Top 40-producers, onder wie recordhitmaker Max Martin.

Martin schreef ook mee aan de single Supermodel, een smeuïge rocktrack die bol staat van de pophooks. Daarmee is de song een blauwdruk voor het album, dat nergens revolutionair is, maar tegelijkertijd te lekker klinkt om het niet opnieuw te willen draaien.

Måneskin serveert rudimentaire rock van het type dat je voet onherroepelijk de drumbeat laat volgen en je kin doet meeveren met de gitaarriffs. Bla bla bla is nog zo’n onweerstaanbaar stampende feestsong, dit keer over de etiquette van een vluchtige liefde.

Leuk is de keuze om ook op een album met internationale ambities enkele songs in het Italiaans te zingen. De eerste is vernoemd naar de moordenaar van John Lennon en danst rondom een nerveus gitaarritme. Nog geslaagder is La Fine, dat dezelfde dreigende energie bezit als Zitti e Buoni, waarmee de band Songfestivalroem vergaarde.

Måneskin doet zo precies wat de formatie moet doen: z’n hitsound perfectioneren en verbreden. De band kan zomaar de succesrijkste Eurovisiewinnaar sinds Abba en Celine Dion worden.

ROCK Måneskin

Rush!

(Epic)