Albumrecensie: Liam Gallagher serveert een geluidsmuur als Oasis in zijn beste dagen

Liam Gallagher tijdens een optreden in England. Beeld Harry Herd/Redferns

Een fijne film van het optreden was er al. Daarin zagen we Liam Gallagher zoals we hem al kennen sinds de gouden jaren van Oasis, halverwege jaren negentig: met de handen op de rug van zijn parka – een wit exemplaar dit keer – voorover leunend naar de microfoon. De boeventronie stond als vanouds op onweer.

Liam Gallagher – hij zou niet lang na het concert vijftig worden – presteerde vorig jaar juni wat voor hem als solo-artiest lang onmogelijk leek: het gigantische festivalterrein bij het Engelse dorp Knebworth uitverkopen. Oasis speelde er in 1996 twee monumentale concerten, die golden als het absolute piekmoment van de Britpop.

Hoewel het veld een slag kleiner was dan toen (85.000 per avond tegen 125.000 van destijds) verkocht ook Liam Knebworth twee keer uit. Een wapenfeit dat Liam zelf moet hebben geïnterpreteerd als de ultieme middelvinger naar zijn broer Noel, die maar blijft weigeren de band weer bij elkaar te brengen.

De massale opkomst voor Liam tekent behalve zijn nog onaangetaste kwaliteiten als zanger en bravourekoning, uiteraard vooral de honger naar een echte Oasisreünie. Want van de 22 nummers die Liam die twee avonden in juni 2022 speelde, zijn er 12 van Oasis. Het zijn, zo getuigden de vele Oasisshirts in het publiek dat opvallend veel tieners en twintigers herbergde, die songs die het publiek het liefst wil horen.

Halve liter bier

Dat wil niet zeggen dat Liams eigen songs geen bijval krijgen. Na een goeddeels mislukt avontuur met een nieuwe band, Beady Eye, begon de zanger in 2017 een sololoopbaan. Die bleek – mede doordat hij geroutineerde medecomponisten aantrok – aanzienlijk succesrijker en gaf de zanger zijn zelfvertrouwen als frontman terug.

De beste liedjes van zijn drie eigen albums liggen dicht tegen het materiaal van Oasis aan. Wall of Glass is er zo eentje, waar Gallagher lekker in kan hangen. Maar ook Everything’s Electric, van Liams laatste album C’mon You Know, blijkt uitermate geschikt om met een groep mates boven een halve liter bier mee te brullen. Ook zonder gitarist Paul ‘Bonehead’ Arthurs in de band – hij herstelde in 2022 van keelkanker – serveert Gallagher een geluidsmuur als Oasis in zijn beste dagen. Vooral Rock ’n’ Roll Star klinkt fantastisch.

Op het vrijdag verschenen livealbum valt op hoe goed hij de snerende Britpop nog steeds zingt. Oké, Wonderwall wordt een tikje lager ingestoken, maar het effect op de menigte blijft hetzelfde: een euforische samenzang. ‘Biblical,’ becommentarieert Liam het. Het is niet eens enorm overdreven.